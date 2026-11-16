Ilhan Sen torna su La5 con Love, Reason, Get Even: il successo romantico turco

Ilhan Sen, celebre volto turco già noto al pubblico italiano per la serie L'Erede, fa il suo atteso ritorno in televisione con Love, Reason, Get Even. A partire da lunedì 16 novembre, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 16:30, La5 offrirà in prima visione questa serie romantica, pronta a conquistare i telespettatori italiani.



La serie, dopo aver riscosso un significativo riscontro su Mediaset Infinity, sbarca ora in chiaro su La5, arricchendo il pomeriggio dell'emittente con una proposta dedicata agli appassionati delle storie d'amore e delle emozioni forti. Love, Reason, Get Even mantiene la suspense e il passionale intreccio della migliore tradizione delle dizi turche, un genere che continua a riscuotere un crescente successo anche in Italia.



Al centro della trama si trovano Esra, interpretata da Burcu Ozberk, e Ozan, impersonato proprio da Ilhan Sen. I due protagonisti sono reduci da un matrimonio fallito e da un divorzio doloroso, quando il destino li fa incontrare nuovamente dopo due anni. Lei è disoccupata, lui è un amministratore delegato di successo. Decisa a pareggiare i conti, Esra riesce a farsi assumere nell'azienda dell'ex marito con l'intento di vendicarsi, ma il piano rischia di crollare quando entrambi si rendono conto che i sentimenti di un tempo non si sono mai completamente spenti.



Il debutto di Love, Reason, Get Even su La5 rappresenta una nuova occasione per il pubblico italiano di seguire le vicende di Esra e Ozan e lasciarsi coinvolgere dalle atmosfere romantiche e dai colpi di scena tipici delle serie turche più amate.



Tutti gli episodi sono ancora disponibili per gli amanti delle maratone sulla piattaforma Mediaset Infinity, mentre la programmazione in chiaro su La5 offre la possibilità di seguire quotidianamente le nuove puntate. Gli spettatori potranno ritrovare la freschezza della narrazione, il talento dei protagonisti e la capacità delle produzioni turche di affascinare e commuovere, confermando il trend vincente delle dizi nell'offerta televisiva italiana.