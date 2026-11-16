Huawei XMAGE Awards 2026: le foto della vita in movimento conquistano Parigi

Il Grand Palais di Parigi si è trasformato in un palcoscenico d'eccezione per la fotografia mobile grazie agli XMAGE Awards 2026 di Huawei. La mostra A Heartwarming World, organizzata in collaborazione con Paris Photo, ha riunito oltre 150 tra fotografi internazionali, esperti di imaging e professionisti dei media. Un evento che ha sancito il decennale dei premi di fotografia mobile della casa cinese, raccontando attraverso più di 100 scatti d'autore l'interconnessione profonda tra esseri umani, natura e paesaggio urbano.



Le opere premiate si distinguono per la loro capacità di fermare l'energia del quotidiano in scenari metropolitani pieni di movimento: immagini come una corsa all'alba, la folla nel suo ritmo incessante, o momenti di solitudine e riflessione sulle rive della Senna. Gli smartphone di ultima generazione, in particolare il Huawei P60 Pro, si confermano strumenti privilegiati per cogliere l'anima della città e delle persone in costante mutamento.



La mostra, articolata in tre zone tematiche - Humanity & Nature, Humanity & All Things, Humanity & Human Connection - invita i visitatori a entrare in un'esperienza immersiva multisensoriale. Il percorso espositivo illustra il concetto di vite intrecciate e la convinzione che tutto sia connesso, coinvolgendo attivamente il pubblico e dando voce alle storie dietro ogni scatto.



L'iniziativa segna anche l'evoluzione del brand: il marchio di imaging di Huawei, oggi XMAGE, rinnova la propria missione tornando all'essenza della fotografia, dove la tecnologia incontra l'autenticità dell'esperienza umana. Una speciale area della mostra racconta i dieci anni di innovazione, combinando fotografie storiche e moduli tecnologici per riflettere sulla crescita condivisa tra utenti e soluzioni di imaging.



Gli XMAGE Awards 2026 hanno raccolto oltre 820.000 contributi da tutto il mondo. Una giuria di esperti ha selezionato 100 finalisti nelle categorie Order and Precision, Time and Reflection e Aesthetics and Resonance. Tre fotografi sono stati proclamati Fotografi dell'anno, mentre il decennale ha visto l'introduzione di un Premio Onorario dedicato agli utenti storici.



Huang He, CMO di Huawei Consumer Business Group, ha dichiarato: Nel corso dell'ultimo decennio, siamo cresciuti insieme a una community internazionale di appassionati di fotografia, dando vita a una rete globale aperta, inclusiva e ricca di calore umano, in cui le persone e le loro storie si incontrano attraverso le immagini.



Tra gli scatti più acclamati, una serie ambientata a Parigi con protagonisti un bambino tra bolle di sapone, coppie al tramonto lungo la Senna e scene di corsa mattutina, premiati per la capacità di rendere straordinario il quotidiano grazie a un uso magistrale della luce naturale.



Il primo premio, intitolato A Moment of Encounter, racconta la frenesia cittadina e gli incontri fugaci: una figura sfocata, ripresa di spalle, simbolizza il movimento continuo delle città, mentre uno sguardo diretto riflette il desiderio di autenticità, come ha sottolineato la giuria nelle sue motivazioni.



Un altro scatto premiato pone in dialogo il passato e il presente: antiche statue di pietra si stagliano contro le scie bianche degli aerei in cielo, contrapponendo la solidità della storia all'evanescenza della modernità, in un bianco e nero di grande impatto visivo.



L'evento parigino degli XMAGE Awards 2026 si conferma così un punto di riferimento internazionale, sia per chi scatta immagini con lo smartphone sia per chi ama farsi emozionare dalle storie che solo la fotografia sa raccontare.