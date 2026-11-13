Ditonellapiaga e TonyPitony lanciano la sitcom natalizia Casa Ditony e l'album Natale con Ditony

Il Natale quest'anno acquista una nuova colonna sonora e un tocco di ironia con il debutto di Casa Ditony, la sitcom in cinque episodi firmata Ditonellapiaga e TonyPitony. L'atteso progetto prende il via oggi alle 18 con l'uscita della sigla ufficiale disponibile sui canali social e YouTube dei due artisti, anticipando l'arrivo dell'album congiunto Natale con Ditony, che sarà disponibile in digitale dal 20 novembre e in formato fisico dal 4 dicembre.



L'album, pubblicato da BMG/TOSC, è già in pre-order in diverse edizioni: CD, vinile deluxe verde traslucido e rosso marmorizzato. Per i fan più appassionati, su oggettony c'è anche una versione esclusiva dell'LP deluxe rosso marmorizzato con le Ditony Xmas Balls.



L'ambientazione della sitcom porta il pubblico direttamente negli anni '50, nella casa di una perfetta famiglia americana, tra salotti in ordine, buone maniere e un'atmosfera da cartolina. Ditonellapiaga (alias Margherita Carducci) e TonyPitony interpretano i ruoli principali con un'ironia dissacrante e un gusto squisitamente camp, trasportando il loro stile musicale e artistico nel linguaggio della comicità televisiva.



Il progetto è stato rigorosamente girato in studio, su un set a tre pareti, e ripreso in contemporanea con tre telecamere, secondo il classico schema multicamera della sitcom. Non mancano le risate registrate, inserite in diretta per marcare i tempi comici e immergere lo spettatore nell'immaginario seriale anni '50.



L'esperienza offerta da Casa Ditony non si esaurisce con la musica: i brevi episodi della serie usciranno a cadenza settimanale fino a Natale, accompagnando il pubblico nell'attesa delle feste e contribuendo a creare un racconto originale e fuori dagli schemi.



Ditonellapiaga si conferma una delle voci più versatili della scena italiana, capace di affrontare con disinvoltura territori musicali e narrativi molto diversi. Dopo il recente successo a Sanremo nel 2026 con Che fastidio!, terzo posto e disco di platino, la cantautrice romana continua il suo percorso con Miss Italia e il singolo Businessman. L'approccio ironico e camaleontico, ormai suo marchio di fabbrica, torna anche nei due imperdibili show nei club: il sold out all'Atlantico di Roma il 27 novembre e la data al Fabrique di Milano il 30 novembre.



TonyPitony è tra i nomi più caratteristici della scena pop italiana, con oltre 160 milioni di streaming su Spotify nell'ultimo anno. Il suo album TONYPITONY, entrato nella Top 10 FIMI e certificato oro, insieme al singolo DONNE RICCHE (acoustic), disco di platino, ne hanno consacrato l'identità provocatoria e poliedrica. Il 2026 è stato un anno da record per il tour live, con oltre 220.000 biglietti venduti e la partecipazione da headliner agli I-Days Milano Coca-Cola. Il percorso di TonyPitony prosegue anche sul grande schermo: nel 2027 uscirà IL FILMONY, il suo primo film, con musiche originali.



Accomodatevi in salotto: Casa Ditony apre le sue porte! Cosa succederà tra Margherita e Tony in questa famiglia anni '50 rivisitata con ironia? La risposta arriverà settimana dopo settimana, tra risate, musica e sorprese natalizie.