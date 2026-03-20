Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Published

Questa sera alle 21.30 su Retequattro andrà in onda un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, pronto a offrire nuovi aggiornamenti sui più discussi casi di cronaca italiana.

Al centro della puntata ci sarà ancora una volta il giallo di Garlasco. Le indagini proseguono e, secondo quanto anticipato, il movente del delitto potrebbe celarsi nel computer di Chiara. Gli esperti stanno lavorando su nuove perizie informatiche per cercare di far luce su dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi. Nella serata verranno inoltre esaminate le nuove indiscrezioni relative ai misteriosi audio ricevuti dalla criminologa Roberta Bruzzone e successivamente depositati alla Procura di Milano. In studio, per commentare gli ultimi sviluppi, sarà presente anche il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese.

Un altro focus della puntata sarà dedicato al caso di Liliana Resinovich. Ospite in studio sarà Sebastiano, marito della vittima e unico indagato per l’omicidio, chiamato a chiarire le tante contraddizioni che hanno accompagnato le sue dichiarazioni. L’obiettivo sarà comprendere se tali incongruenze siano il risultato della confusione o se, al contrario, possano nascondere un segreto più profondo.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un approfondimento sul Referendum in programma il 22 e 23 marzo, in un momento cruciale per la politica italiana, oltre a un aggiornamento sul caso di Patrizia Nettis. La madre della giovane vittima continua la sua battaglia per far emergere la verità sulla tragica vicenda della figlia, mantenendo viva l’attenzione su una storia che ha commosso il Paese.

Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di un autorevole parterre di ospiti, composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale e Marco Oliva, che commenteranno i nuovi elementi investigativi e offriranno analisi approfondite sulle dinamiche dei casi affrontati.

Appuntamento quindi con “Quarto Grado” venerdì 20 marzo alle 21.30 su Retequattro, per una puntata che si preannuncia densa di rivelazioni e nuovi spunti di riflessione sui misteri che continuano ad appassionare l’opinione pubblica italiana.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

ADRIANA: ci porta nel suo mondo pieno di energia con “PRESA BENE”

Spettacolo

FOO FIGHTERS: è uscito oggi il nuovo brano “CAUGHT IN THE ECHO”

Società

Milano Design Week 2026: Etereo protagonista con quattro collezioni tra arte, materia e design contemporaneo

Spettacolo

I Patagarri tornano in Italia con “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour”

Spettacolo

JULI: fuori oggi “Quelli come me”, nuovo singolo insieme a Coez

Spettacolo

BIRTHH: Il nuovo singolo “Total Black” ci cala nel clubbing newyorkese, in attesa di tour e album

Motori

XPENG aggiorna G6 e G9: con XOS 5.8.7 guida più fluida e cockpit sempre più smart

Spettacolo

NIALL HORAN annuncia l’uscita del nuovo album “DINNER PARTY”: in arrivo il 5 giugno

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross sulle strade della Milano-Torino

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Spettacolo

Sfera Ebbasta in concerto a Salerno: il Trap King arriva al SalernoSounds 2026

Spettacolo

Luchè annuncia il “Summer Tour 2026”: l’estate del rap italiano parla napoletano

Motori

CUPRA e RafflesMilano: un’alleanza che unisce design e giovani talenti

Spettacolo

I BTS pubblicano il loro attesissimo nuovo album “ARIRANG” e il singolo “SWIM”

Società

Orso bruno marsicano, avanti con il monitoraggio genetico: conclusa la seconda fase del progetto DigitAP

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Giochi

Mega Splendore: l’espansione di Pokémon Pocket introduce le Megaevoluzioni Shiny

Spettacolo

MODÀ: due nuove date per “La Notte dei Romantici in Estate Tour 2026”

Motori

Nissan premiata per il progetto di guida autonoma evolvAD con la LEAF elettrica

Spettacolo

Rancore torna sulla Terra con “Fanfole”: il rap che parla una nuova lingua
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

CUPRA e RafflesMilano: un’alleanza che unisce design e giovani talenti

Prosegue la collaborazione tra CUPRA Italia e RafflesMilano, realtà educativa di eccellenza nel campo del design e della moda. Per il secondo anno consecutivo,...

8 ore ago

Società

Orso bruno marsicano, avanti con il monitoraggio genetico: conclusa la seconda fase del progetto DigitAP

Roma torna al centro del dibattito scientifico sulla conservazione dell’orso bruno marsicano, una delle specie simbolo della biodiversità italiana e tra le più a...

9 ore ago

Spettacolo

Pechino Express – L’Estremo Oriente: in Indonesia la seconda tappa tra Ketapang e le cascate di Tumpak Sewu

Prosegue il viaggio di Pechino Express – L’Estremo Oriente, l’avventura televisiva che mette alla prova dieci coppie di viaggiatori nel cuore dell’Asia. Dopo il...

2 giorni ago

Società

Tajani ospite a “Realpolitik”: diplomazia, referendum e crisi in Medio Oriente

Domani sera, mercoledì 18 marzo, il nuovo appuntamento di “Realpolitik” porterà in prima serata su Retequattro un’intervista esclusiva al ministro degli Esteri e vicepremier...

3 giorni ago