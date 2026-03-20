Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Questa sera alle 21.30 su Retequattro andrà in onda un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, pronto a offrire nuovi aggiornamenti sui più discussi casi di cronaca italiana.

Al centro della puntata ci sarà ancora una volta il giallo di Garlasco. Le indagini proseguono e, secondo quanto anticipato, il movente del delitto potrebbe celarsi nel computer di Chiara. Gli esperti stanno lavorando su nuove perizie informatiche per cercare di far luce su dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi. Nella serata verranno inoltre esaminate le nuove indiscrezioni relative ai misteriosi audio ricevuti dalla criminologa Roberta Bruzzone e successivamente depositati alla Procura di Milano. In studio, per commentare gli ultimi sviluppi, sarà presente anche il colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese.

Un altro focus della puntata sarà dedicato al caso di Liliana Resinovich. Ospite in studio sarà Sebastiano, marito della vittima e unico indagato per l’omicidio, chiamato a chiarire le tante contraddizioni che hanno accompagnato le sue dichiarazioni. L’obiettivo sarà comprendere se tali incongruenze siano il risultato della confusione o se, al contrario, possano nascondere un segreto più profondo.

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un approfondimento sul Referendum in programma il 22 e 23 marzo, in un momento cruciale per la politica italiana, oltre a un aggiornamento sul caso di Patrizia Nettis. La madre della giovane vittima continua la sua battaglia per far emergere la verità sulla tragica vicenda della figlia, mantenendo viva l’attenzione su una storia che ha commosso il Paese.

Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di un autorevole parterre di ospiti, composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale e Marco Oliva, che commenteranno i nuovi elementi investigativi e offriranno analisi approfondite sulle dinamiche dei casi affrontati.

Appuntamento quindi con “Quarto Grado” venerdì 20 marzo alle 21.30 su Retequattro, per una puntata che si preannuncia densa di rivelazioni e nuovi spunti di riflessione sui misteri che continuano ad appassionare l’opinione pubblica italiana.