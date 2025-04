R4: a Dritto e Rovescio il ricordo di Papa Francesco e nuovi scenari

Domani, giovedì 24 aprile, sarà trasmesso in prima serata un nuovo appuntamento con il programma televisivo condotto da Paolo Del Debbio. Come anticipato, largo spazio sarà riservato alla scomparsa di Papa Francesco, con un’analisi approfondita di tutti gli anni del suo pontificato. A rendere la serata ancora più rilevante, l’attenzione al lutto nazionale proclamato dal Consiglio dei Ministri: la scelta di invitare alla sobrietà durante le commemorazioni del 25 aprile ha infatti generato diverse polemiche.

In scaletta è prevista un’intervista al Presidente Nazionale del Partito Democratico e parlamentare europeo, Stefano Bonaccini. Il confronto sarà mirato a comprendere meglio le prospettive sulla scena politica e i piani futuri del suo partito. Durante la puntata non mancherà un focus sull’impegno del Premier Giorgia Meloni, insieme all’Unione Europea, per salvaguardare l’economia da possibili tensioni commerciali innescate dai dazi.

Ampio spazio anche agli ultimi sviluppi del caso che ha coinvolto il musicista napoletano Giovanbattista Cutolo. Per approfondire la vicenda, interverrà la madre, Daniela Di Maggio, che fornirà le proprie riflessioni dopo l’omicidio avvenuto nell’agosto 2023. Tra gli ospiti figurano inoltre Massimiliano Romeo, Pier Francesco Majorino, Maurizio Gasparri, Davide Faraone e Sara Kelany.

La puntata si preannuncia dunque come un’occasione di confronto sui principali scenari tanto italiani quanto europei, offrendo al pubblico una serata di approfondimento politico, economico e sociale.