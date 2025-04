Rainbow e Marevivo insieme per “Sea Academy by Mermaid Magic”

Rainbow, la global content company fondata da Iginio Straffi, e Marevivo, la Fondazione ambientalista in prima linea nella tutela del mare, annunciano una significativa collaborazione all’insegna della salvaguardia dell’ecosistema marino. Protagonista di questa partnership è la serie animata di successo internazionale Mermaid Magic, nota per il suo forte messaggio a favore della protezione ambientale e della vita negli oceani.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, celebrata il 22 aprile, verrà lanciato un innovativo progetto educativo globale denominato “Sea Academy by Mermaid Magic”. L’iniziativa è specificamente pensata per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della protezione dell’ecosistema marino, coinvolgendo attivamente bambini e famiglie. L’obiettivo primario è insegnare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente attraverso un viaggio coinvolgente nel cuore degli oceani. Questo percorso educativo sarà realizzato con il prezioso supporto dell’esperienza e dell’impegno di Marevivo, garantendo un approccio scientificamente accurato alla scoperta dell’ecosistema marino e delle pratiche virtuose per la sua conservazione. La collaborazione tra Mermaid Magic e Marevivo mira a rafforzare un impegno comune verso la sostenibilità e la protezione degli oceani, diffondendo un messaggio di sensibilizzazione potente e condiviso.

Il cuore dell’iniziativa è una campagna di educazione ambientale basata sul gioco. Questa si svilupperà attraverso una serie di attività e laboratori interattivi, ideati in stretta collaborazione con la fondazione ambientalista Marevivo. L’approccio pratico di questi laboratori permetterà ai ragazzi di comprendere concretamente come tradurre la teoria in azione per la tutela dell’ambiente marino.

Un momento clou di questa collaborazione sarà un evento esclusivo per adulti e bambini che si terrà il 10 maggio 2025 nella suggestiva cornice della spiaggia di Torre de Bosis a Portonovo (Ancona), sulla Riviera del Conero. Per l’occasione, la spiaggia sarà simbolicamente rinominata “Mermaid Magic Beach” e diventerà il palcoscenico di coinvolgenti attività educative, tra cui il “Mermaid Beach Clean-Up”, una concreta azione di pulizia della spiaggia.

Durante la stessa giornata, esperti di Marevivo guideranno laboratori creativi, quiz e giochi a tema, offrendo un modo divertente e interattivo per apprendere l’importanza della salvaguardia marina. L’evento sarà reso ancora più speciale dalla straordinaria presenza della sirena Merlinda, che incontrerà per la prima volta i bambini e mostrerà ai partecipanti come rimuovere i rifiuti dalla superficie dell’acqua e dai fondali marini. Questa dimostrazione pratica sarà resa possibile grazie all’ausilio del battello ecologico Pelikan e dei subacquei professionisti di Marevivo.

Ecologia, rispetto per l’ambiente, sensibilizzazione sulla responsabilità individuale, conservazione degli oceani e della vita marina sono i pilastri tematici di Mermaid Magic. Il forte messaggio ambientalista della serie si sposa perfettamente con la mission della Fondazione Marevivo, da quarant’anni impegnata in prima linea nella tutela del mare, nello studio della biodiversità, nella promozione e valorizzazione delle aree marine protette, nell’educazione ambientale nelle scuole e nelle università per uno sviluppo sostenibile e nella sensibilizzazione su tutte le tematiche legate al mare.