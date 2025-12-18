Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Connect with us

Con l’arrivo delle feste, tra viaggi, incontri in famiglia e scambio di regali, cresce il desiderio di vivere ogni istante con intensità e autenticità. In questo spirito, Ray-Ban e Meta presentano i nuovi Ray-Ban Meta (Gen 2), un dispositivo che combina tecnologia e design per rendere indimenticabile ogni momento delle festività.

I Ray-Ban Meta Gen 2 rappresentano un’evoluzione nell’integrazione tra moda e innovazione: occhiali intelligenti che consentono di restare connessi, scattare foto, girare video e comunicare, senza allontanarsi dall’esperienza reale. I nuovi Ray-Ban Meta (Gen 2) sono il compagno ideale per il periodo delle feste, perché uniscono intelligenza e comfort, consentendo di restare presenti e godersi ogni secondo, senza distrazioni.

Grazie ai comandi vocali, basta dire *“Hey Meta…”* per catturare immagini e video a mani libere. I video Ultra HD 3K e le foto da 12 MP offrono risultati ad alta definizione, restituendo un punto di vista autentico durante pranzi, cene e momenti di convivialità. È possibile condividere ricordi e vivere le emozioni in tempo reale, senza interrompere la naturalezza delle interazioni.

Un’altra novità è la possibilità di effettuare videochiamate direttamente dagli occhiali, mostrando a parenti e amici ciò che si sta vedendo. La tecnologia integrata di Meta AI aiuta inoltre a organizzare giornate e attività, suggerendo idee per trascorrere momenti speciali con la famiglia. Basta dire “Hey Meta, cosa posso fare di divertente con i bambini nella mia città?” per ricevere proposte su misura per il weekend o per le vacanze.

Dal punto di vista dell’autonomia, gli occhiali offrono fino a 8 ore di utilizzo misto e 48 ore aggiuntive grazie alla custodia di ricarica, garantendo prestazioni costanti per tutto il giorno.

Accanto alla nuova generazione, Ray-Ban ha pensato anche a chi desidera avvicinarsi al mondo degli smart glasses con un’offerta vantaggiosa. I Ray-Ban Meta (Gen 1) sono infatti proposti con uno sconto fino al 25%, a partire da 246,75 euro invece di 329 euro, promozione valida fino al 12 gennaio e fino a esaurimento scorte.

Per aiutare i consumatori nella scelta del regalo ideale, è disponibile un quiz dedicato alle festività che consente di individuare il dispositivo più adatto alle persone care, rendendo anche una decisione dell’ultimo minuto un gesto personalizzato e attento.

Disponibili a partire da 419 euro, i Ray-Ban Meta (Gen 2) incarnano una visione in cui la tecnologia amplifica la quotidianità, donando valore aggiunto ai momenti condivisi. Tra stile, innovazione e praticità, questi occhiali si propongono come il regalo perfetto per un Natale moderno, dove ogni ricordo può essere vissuto e conservato senza distogliere lo sguardo da ciò che davvero conta.

