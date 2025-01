Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition: un tributo all’eccellenza nel Esports

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition. Questo mouse in edizione speciale, creato in collaborazione con Sentinels, uno dei team di esport più famosi e vincenti in VALORANT, combina una tecnologia all’avanguardia con un design iconico, offrendo ai fan e ai giocatori un pezzo di storia del gaming competitivo.

I Sentinels, noti per il loro trionfo al VCT 2024 Masters di Madrid e per le costanti prestazioni di alto livello, portano in questa partnership un’eredità di successo e resilienza. Il Viper V3 Pro Sentinels Edition, caratterizzato dallo straordinario schema di colori e dal logo rosso della squadra, simboleggia lo spirito e la determinazione di un campione.

Il Viper V3 Pro, apprezzato per il design simmetrico e leggero e per la tecnologia avanzata, funge da base per la Sentinels Edition. È dotato del sensore ottico Focus Pro 35K Gen-2 di Razer, che offre la migliore precisione della categoria con un’accuratezza di risoluzione del 99,8%, mentre i giocatori possono regolare con precisione il controllo attraverso configurazioni software avanzate come la rotazione del mouse e la sensibilità dinamica. Questo mouse supporta, inoltre, un polling rate reale fino a 8000 Hz grazie al dongle wireless Razer HyperPolling in dotazione, garantendo una latenza bassissima e prestazioni di alto livello.

Per celebrare il costante primato di Razer nella tecnologia esport, confermato dalla sua posizione di preferenza tra i professionisti di VALORANT su Prosettings, questa edizione speciale del mouse evidenzia il ruolo di Razer e Sentinels come pionieri nel panorama del gaming competitivo.