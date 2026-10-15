Reale Mutua presenta la seconda stagione di Back in the Game su Sky Sport Uno

Reale Mutua torna su Sky Sport Uno con la seconda stagione di Back in the Game. Dieci episodi con Jury Chechi e grandi protagonisti dello sport e comunicazione.

Reale Mutua torna con la seconda stagione di Back in the Game su Sky Sport Uno, un progetto che esplora il lato umano dello sport attraverso racconti di resilienza, nuove sfide e rinascite. Dieci nuovi episodi, condotti dalla medaglia d'oro olimpica Jury Chechi, accompagneranno gli spettatori alla scoperta delle storie nascoste dietro i grandi traguardi, mettendo in luce quanto siano importanti le persone che condividono il percorso di atleti e comunicatori.

La nuova stagione debutterà lunedì 19 ottobre alle 22.30 su Sky Sport Uno. Un appuntamento settimanale per esplorare, insieme ai protagonisti, i temi legati al cambiamento e alla capacità di affrontare le sfide, valori particolarmente sentiti sia nello sport sia nella vita quotidiana.

Tra gli ospiti della stagione spiccano nomi noti come Gianluca Gazzoli, Bebe Vio, Myriam Sylla, Claudio Marchisio, Andrea Vavassori, Achille Polonara, Guido Meda, Stefania Costantini, Zaynab Dosso e Chiara Pellacani. Ognuno di loro rappresenta un diverso modo di superare i propri limiti e cambiare prospettiva, offrendo testimonianze autentiche che parlano di coraggio e determinazione.

Dal 22 ottobre sarà inoltre disponibile uno spin-off social con Giovane Tony. Ogni giovedì, Giovane Tony racconterà i protagonisti della serie attraverso contenuti originali, pensati per coinvolgere le community più giovani grazie a un linguaggio diretto e immediato.

Il progetto conferma l'impegno di Reale Mutua nella promozione della salute e del benessere fisico e mentale, veicolando i valori di fiducia, protezione e responsabilità attraverso lo sport e le relazioni umane.

"Con 'Back in the Game' raccontiamo quanto sia importante prendersi cura di sé e poter contare sugli altri, soprattutto nei momenti decisivi. È un messaggio che esprime pienamente la nostra identità mutualistica e il nostro impegno per la salute, il benessere e la prevenzione. Con questa nuova stagione rafforziamo il legame tra Reale Mutua e il mondo dello sport, portando al pubblico quei valori che guidano ogni giorno il nostro lavoro e ci avvicinano alle esigenze della gente e dei territori in cui operiamo", ha dichiarato Michele Quaglia, Direttore Commerciale e Brand Reale Group.

Back in the Game continua così a ispirare, mostrando quanto lo sport possa essere una palestra di vita, dove talento e sacrificio si uniscono alla forza delle relazioni per affrontare ogni ripartenza.