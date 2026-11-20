Sabato 21 novembre, dalle 14.15, Italia 1 trasmette in diretta da Torino la semifinale delle Nitto ATP Finals. Ad affrontarsi saranno Carlos Alcaraz, spagnolo, e lo statunitense Ben Shelton, in un confronto che attira l'attenzione di tutti gli appassionati di tennis.

La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, che sarà affiancato da Francesca Schiavone. Schiavone è stata la prima tennista azzurra a vincere un titolo del Grande Slam, successo ottenuto al Roland Garros nel 2010.

Prima e dopo la partita, Chiara Icardi condurrà lo studio di "Nitto ATP Finals Live". Tra gli ospiti in studio ci saranno la tennista Roberta Vinci, il coach Alessandro Petrone e Diego Nargiso, opinionista di Supertennis. Il programma servirà a commentare le sfide e a fare il punto sui risultati.

Sul campo e intorno al torneo seguiranno da vicino i protagonisti gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, pronti a proporre contributi e retroscena dal cuore dell'evento.

La copertura giornalistica è curata dalla redazione sportiva Mediaset, coordinata da Lucia Blini ed Enrico De Santis.