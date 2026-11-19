Clemente Russo, due volte argento olimpico, risalirà sul ring a 44 anni per affrontare da professionista Mohamed "Momo" Elmaghraby, campione tricolore dei pesi massimi. La sfida sarà trasmessa su Italia 1 alle 00.10 di sabato 21 novembre 2026 nel programma "Clemente Russo - Il ritorno di Tatanka".

Il match andrà in scena all'Allianz Cloud di Milano, all'interno della manifestazione "The Art of Fighting - TAF 14". Si combatterà su otto riprese con un peso concordato di 93 chilogrammi, un dettaglio che segna il primo impegno di Russo nel circuito dei professionisti.

Soprannominato Tatanka, Russo resta uno dei pugili più titolati nella storia del pugilato azzurro. Ha conquistato due titoli mondiali, nel 2007 e nel 2013, e ottenuto due medaglie d'argento alle Olimpiadi di Pechino 2008 e di Londra 2012. Nel luglio 2021 aveva comunicato l'addio all'attività dilettantistica, mentre oggi, a cinque anni di distanza, torna a combattere in una nuova sfida agonistica.

Dall'altra parte del ring ci sarà Elmaghraby, trent'anni, attuale campione italiano dei pesi massimi.

La telecronaca è affidata a Davide Dezan, mentre il commento tecnico sarà curato dal campione mondiale WBC Giacobbe Fragomeni insieme a Niccolò Pavesi. La conduzione della serata è di Monica Bertini, e Marcello Piazzano seguirà l'evento come inviato a bordo ring.

Prima del match principale, la card proporrà una serie di incontri visibili in diretta su Mediaset Infinity a partire dalle 18.50. Ad aprire la serata sarà il confronto tra Roberto Lizzi e Morike Oulare. Seguiranno Valerio Mantovani e Francesco Magrì, che si contendono il titolo nazionale dei superwelter, Paul Amefiam contro Vincenzo Lizzi per il titolo nazionale dei medio massimi e, infine, la sfida valida per il titolo europeo EBU Silver con Francesco Paparo che affronterà lo spagnolo Alex De La Rosa.

Per chi non potesse seguire la notte di sabato, l'incontro verrà riproposto domenica 22 novembre in seconda serata su Canale 20.