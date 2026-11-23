Sky Sport racconta la vita di Giampiero Boniperti con un docu-film dal 19 dicembre e una docu-serie in 7 puntate dal 15 gennaio su Sky Sport Uno e NOW.

Sky dedica a Giampiero Boniperti un progetto documentario in due tempi, che unisce un film monografico e una serie corale per raccontare la vita di uno dei simboli più forti della storia bianconera. Il lavoro si intitola "Giampiero Boniperti - L'unica cosa che conta" ed è prodotto da Sky Sport con Sky Documentaries.

Si tratta del primo progetto dedicato all'ex capitano realizzato con l'approvazione della famiglia, che ha messo a disposizione ricordi privati e documenti finora mai visti. Il percorso umano e sportivo di Boniperti viene scandito in capitoli, ognuno affidato a una voce diversa.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 19 dicembre alle 22.45, con la messa in onda del docu-film monografico su Sky Sport Uno al termine di Juventus-Roma. Lo stesso titolo sarà disponibile anche su Sky Documentaries. Dal 15 gennaio arriva la docu-serie corale, composta da sette puntate: ogni venerdì verranno trasmessi due episodi inediti, distribuiti tra Sky Sport Uno e Sky Documentaries, fino al 5 febbraio. L'intero progetto sarà fruibile anche on demand e in streaming su NOW, mentre materiali extra saranno pubblicati su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.

A raccontare il lato più intimo sono i figli Gianpaolo, Federica e Alessandro, che restituiscono l'immagine di un padre oltre il campione e il dirigente, anche grazie a documenti domestici inediti. Federica Boniperti riassume così il legame tra la famiglia e il club: "La Juve non era solo la squadra del suo cuore, era il suo cuore."

Accanto ai familiari compaiono i campioni del mondo Marco Tardelli e Antonio Cabrini, che descrivono il carattere di Boniperti e i valori entrati nell'identità bianconera. Michel Platini, tre volte Pallone d'Oro con una Juventus costruita sotto la guida di Boniperti, ne mette in luce lo stile e il fascino, mettendo in evidenza il metodo e l'idea che hanno dato vita a una squadra leggendaria. Il francese ha parlato nell'ufficio dello stesso Boniperti e ha detto: "È la bandiera eterna della Juve, da presidente ha fatto cose meravigliose."

Il racconto si arricchisce delle voci di chi ha seguito Boniperti dalle redazioni. I giornalisti Roberto Beccantini, Tony Damascelli e Marco Bernardini tracciano il cammino dal giovane di Barengo fino al campione dei record, spiegando come sia nata una delle figure centrali del calcio italiano. Damascelli, che ha collaborato alla realizzazione del progetto, afferma: "Giampiero è stato poesia, romanzo e storia, tutte e tre le parti che compongono il senso della vita e del calcio, e lui le ha vissute."

Giovanni Minoli, storico giornalista e conduttore, autore di due tra le interviste più celebri all'Avvocato, analizza il rapporto con l'Avvocato stesso, i meccanismi di potere e il carico delle scelte prese nelle fasi più difficili. Minoli non ha dubbi: "Boniperti ha rappresentato la Juventus. Erano in due a farlo: Boniperti e Agnelli, non so in quale ordine." Nel suo intervento ricorda anche la tragedia dell'Heysel, quando Boniperti era contrario a giocare la partita, e il suo comportamento da tifoso, cittadino e guida.

Il filo che unisce Boniperti agli Agnelli percorre tutta la sua carriera, sia da calciatore, sotto la presidenza di Umberto Agnelli, sia da dirigente. Lo conferma John Elkann in un'intervista registrata al J-Museum, dove mostra come la memoria e i valori del club siano stati trasmessi con continuità in famiglia. Elkann afferma: "È stato il presidente della mia infanzia e adolescenza." Tra i ricordi più vivi c'è il 1993, anno della Coppa UEFA vinta dalla squadra e del Pallone d'Oro di Roberto Baggio, ma anche della scelta di Boniperti di portare Del Piero alla Juventus.

Il documentario guarda anche all'Italia del dopoguerra e alla nascita del calcio moderno. A soli diciannove anni, nel 1947/48, Boniperti è il miglior marcatore della Serie A con 27 reti, davanti a Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, figura che il rivale bianconero onorò per sempre dopo la tragedia di Superga. Da calciatore vinse cinque scudetti e due Coppe Italia, partecipando alla rinascita della Juventus nel dopoguerra e poi nelle stagioni trionfali del Trio Magico, insieme a John Charles e Omar Sívori. L'archivio fotografico di Salvatore Giglio accompagna il racconto, insieme alle voci di Carlo Bergoglio, detto Carlin, Nicolò Carosio e Fabio Caressa. Il percorso, che parte dal giugno 1946, si chiude nel settembre 2011 con l'inaugurazione della Casa della Juventus.

Il capitolo conclusivo è affidato ad Alessandro Del Piero, chiamato a raccontare il passaggio di consegne tra due generazioni di bianconeri. Boniperti lo volle in maglia bianconera e lui ne superò poi molti primati. Per Del Piero conta soprattutto l'eredità fatta di valori, identità e senso di appartenenza. Il campione dice: "Boniperti è stato sicuramente il miglior rappresentante di juventinità."

Il progetto è ideato da Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, con Omar Schillaci, direttore di Sky Content Factory & Documentaries Channels. La regia è di Leopoldo Muti, mentre Sara Cometti firma l'opera, con la collaborazione editoriale di Valentina Campus e il contributo di Tony Damascelli.

Nelle storie extra trovano spazio le voci di Giancarlo Donna e Romano Ferrari, amici di Barengo, il paese natale del campione, e quella di Piero Bianco, tra i collaboratori più stretti. Attesi anche i racconti di Zoff, Causio, Brio e Tacconi, del massaggiatore Valerio Remino e di Nestore Sivori, oltre all'omaggio di Fabrizio Ravanelli e Antonio Conte.