Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

“Realpolitik” indaga sull’omicidio Mansouri e sui cecchini italiani a Sarajevo

Published

Domani sera, mercoledì 25 febbraio, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate. La puntata proporrà due approfondimenti di forte impatto giornalistico, affrontando tematiche d’attualità e vicende di rilievo storico che promettono di accendere il dibattito.

Il primo focus sarà dedicato all’omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto nel gennaio 2026 a Rogoredo. Il caso, ancora al centro delle cronache giudiziarie, vede oggi indagato per omicidio volontario l’agente Carmelo Cinturrino. “Realpolitik” offrirà un’analisi approfondita sugli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Milano, accompagnata da documenti, testimonianze e commenti degli esperti in studio, per ricostruire con chiarezza dinamiche e responsabilità di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica.

La seconda parte della serata proporrà un’inchiesta dal taglio storico: un’indagine sui cosiddetti ‘cecchini italiani’ durante l’assedio di Sarajevo. L’approfondimento si concentrerà sui fatti risalenti a quel periodo drammatico della guerra in Bosnia, esplorando ipotesi e documentazioni che riguardano il possibile coinvolgimento di cittadini italiani in quel contesto di conflitto internazionale.

Come di consueto, non mancherà lo spazio per il commento sull’attualità politica e culturale. Saranno presenti Giampiero Mughini, con il suo punto di vista sui temi del momento, e Alessandra Ghisleri, che presenterà i nuovi sondaggi dell’opinione pubblica.

Tra gli ospiti annunciati figurano anche Pierluigi Bersani e Fiorenza Sarzanini, che contribuiranno con analisi e riflessioni sui contenuti della puntata.

L’appuntamento con “Realpolitik” si conferma dunque come uno spazio di approfondimento e confronto, capace di intrecciare cronaca, politica e memoria storica. In un momento in cui il Paese guarda con attenzione ai casi di giustizia e alle ferite ancora aperte del passato, il programma di Tommaso Labate si propone di offrire una narrazione lucida e documentata, in grado di stimolare la riflessione e il dibattito pubblico.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Società

“Realpolitik” indaga sull’omicidio Mansouri e sui cecchini italiani a Sarajevo

Spettacolo

Cristiano De André, sette nuove date estive per il “De André Canta De André Best Of Tour 2026”

Giochi

Farming Simulator 25: Vredo Pack aggiunge la risemina e i cinghiali

Motori

DENZA diventa sponsor del Cervino Ski Paradise e porta a Cervinia la nuova Z9 GT

Motori

Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Tecnologia

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Spettacolo

U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Società

Leonardo e il suono del tempo: al Museo Leonardo3 prende vita l’orologio di Da Vinci

Sport

Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo

Spettacolo

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

Motori

Brividi ed emozioni elettriche: Opel annuncia la nuova Corsa GSE

Spettacolo

“Emigrato (Italiano)”: Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026

Senza categoria

Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Tecnologia

Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Tecnologia

Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

Spettacolo

“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Leonardo e il suono del tempo: al Museo Leonardo3 prende vita l’orologio di Da Vinci

Milano torna a celebrare il genio di Leonardo da Vinci con un evento che unisce scienza, arte e tecnologia. Il Museo Leonardo3, situato in...

4 ore ago

Spettacolo

“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio

Apple TV ha annunciato l’arrivo di una nuova serie originale che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Si tratta di “Unconditional”,...

6 ore ago

Società

“È sempre Cartabianca”: domani sera dibattito acceso su giustizia e il caso del piccolo Domenico

Domani, martedì 24 febbraio, in prima serata su Retequattro torna “È sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer e realizzato da...

1 giorno ago

Società

“Quarta Repubblica”: al centro il referendum sulla giustizia e nuovi sviluppi sugli affidi dei minori

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro che analizzerà alcuni dei temi...

1 giorno ago