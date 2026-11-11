Renzo Chiesa racconta cinquant'anni di ritratti fotografici nel libro Volti d'Artificio

Un viaggio visivo lungo cinquant'anni attraverso le lenti di uno dei più importanti fotografi italiani, Renzo Chiesa, prende vita nel nuovo libro Volti d'Artificio edito da Nuages, la cui presentazione è in programma il 24 novembre a Milano presso la Galleria Nuages.

Chiesa, cremonese di nascita ma milanese d'adozione, riunisce in questo volume cinquant'anni di lavoro per i principali magazine degli editori italiani, offrendo ai lettori un mosaico di ritratti e autoritratti che spaziano tra allenatori, artisti, atleti, discografici, musicisti e persino pirati. La raccolta include fotografie sia a colori che in bianco e nero, con una particolare predilezione dell'autore per queste ultime.

Una caratteristica unica del libro è l'accompagnamento di ogni ritratto con una breve didascalia, spesso ironica, scritta dagli stessi protagonisti oppure ricercata dall'autore nei suoi ricordi più personali. Ogni immagine, quindi, si arricchisce di una voce autentica, facendo emergere un'intima connessione tra il fotografo e i soggetti ritratti.

Dopo la presentazione del 24 novembre, Volti d'Artificio sarà protagonista anche durante Book City con un evento il 28 novembre alle ore 16.00 presso Palazzo Morando in via Sant'Andrea 2. Il volume di 270 pagine, proposto da Edizioni Nuages, è disponibile al costo di 40 euro.

Volti d'Artificio si candida a essere un'opera imprescindibile per gli amanti della fotografia, della cultura visiva e degli aneddoti su personaggi che hanno segnato decenni di storia italiana.