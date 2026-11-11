Carolina Benvenga lancia l'album Tata Carolina: la magia arriva per famiglie e bambini

Sarà disponibile dall'11 dicembre il nuovo album di Carolina Benvenga, intitolato Tata Carolina - Colonna sonora ufficiale, pubblicato da Sony Music sia in formato fisico sia digitale e già in pre-order. Questa raccolta è la soundtrack ufficiale della nuova serie TV Tata Carolina, che vedrà protagonista la popolare artista e andrà in onda dal 12 al 21 dicembre in prima visione su Rai Yoyo e RaiPlay, approdando dal 22 dicembre anche su Netflix.

L'uscita discografica sarà accompagnata da un evento speciale sabato 21 novembre alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore durante la Milano Music Week. L'appuntamento, a ingresso gratuito, offrirà attività ludiche, baby dance, giochi e sorprese per tutta la famiglia, in un'atmosfera incantata dedicata ai più piccoli.

L'album vanta 11 tracce: dieci canzoni inedite - inclusa la sigla della serie - e una nuova versione di Buon Natale, celebre brano di Carolina qui riproposto con nuovi arrangiamenti. Tra le sorprese la collaborazione speciale con Andrea Dianetti nel brano I Fantamici. Il disco è stato scritto e composto da Carolina Benvenga, Fabio Ingrosso e Riccardo Scirè, con la produzione artistica di quest'ultimo.

Tata Carolina - Colonna sonora ufficiale nasce come un vero e proprio viaggio musicale nel mondo della serie TV, pensato per essere ascoltato, cantato e vissuto anche al di fuori dello schermo: ogni episodio della serie avrà infatti una canzone dedicata, pensata appositamente per accompagnare le avventure di Tata Carolina e raccontarne il tema, le emozioni e i momenti più significativi.

Tata Carolina è una serie ideata da Carolina Benvenga e Diego Malara, diretta da Matteo Gentiloni e composta da 10 episodi. La produzione vede il coinvolgimento di Fabula Pictures con Los Hermanos, in collaborazione con Rai Kids e Netflix. Il format unisce live action, animazione e musica per accompagnare grandi e piccoli nella crescita: in ogni puntata Tata Carolina guida i bambini tra le sfide quotidiane, aiutandoli con consigli, canzoni ed empatia.

La trama vede la famiglia Pallotti alle prese con la routine fino all'arrivo improvviso di Tata Carolina, una tata magica che con allegria e determinazione riesce a trovare soluzioni ai problemi dei piccoli e dei genitori, spesso troppo impegnati per tornare ad essere una coppia affiatata. Con il suo stile irresistibile, un mix di allegria, empatia, determinazione e capacità di capire le emozioni dei piccoli e di mettersi dalla loro parte, Carolina diventa così una preziosa alleata dei ragazzi e li accompagna in un percorso fatto di piccole conquiste quotidiane che li renderà, con leggerezza, più equilibrati e felici.

Carolina Benvenga si conferma uno dei volti più amati del panorama kids in Italia. Attrice, autrice, cantante e conduttrice, conta oltre 2 miliardi di visualizzazioni e 1,3 milioni di iscritti sul suo canale YouTube. È stata protagonista de La Posta di YoYo e delle ultime edizioni dello Zecchino d'Oro. Il suo percorso musicale, iniziato nel 2018 insieme a Sony Music, ha dato vita a successi tra cui baby dance e album natalizi, affermandola come icona positiva per bambini e famiglie. Ha pubblicato anche libri illustrati e activity book che promuovono messaggi educativi e inclusivi.

L'album Tata Carolina - Colonna sonora ufficiale rappresenta il cuore musicale di un progetto innovativo che unisce racconto, animazione e coinvolgimento diretto dei più piccoli, offrendo una colonna sonora che accompagna la crescita emotiva e relazionale della famiglia italiana.