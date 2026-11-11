Kia fa la storia ai Golden Steering Wheel Awards 2026 con un triplo successo europeo

Kia ha raggiunto un traguardo straordinario ai Golden Steering Wheel Awards 2026, conquistando tre riconoscimenti con i modelli EV2, K4 Sportswagon e EV5. È la prima volta nei cinquant'anni di storia del prestigioso premio automobilistico tedesco che un marchio non europeo riesce a vincere tre premi in un solo anno. L'assegnazione proviene da AUTO BILD e BILD am SONNTAG, con un processo che parte da una selezione di 90 nuovi modelli, ridotti a 27 finalisti votati dai lettori e infine valutati da una giuria di esperti e celebrità del settore automotive e dello sport.

La tripletta di Kia riflette la forza della gamma prodotti e l'impegno nella proposta di veicoli competitivi per ogni esigenza, dai modelli elettrici a quelli a benzina. Il Kia EV2 si è aggiudicato il titolo di "Best Car Under €30,000", riconoscimento significativo in un segmento strategico per il mercato, grazie a un'autonomia fino a 453 km e a tecnologie avanzate. Il Kia K4 Sportswagon ha primeggiato nella categoria "Compact Class", superando la concorrenza di VW ID.3 Neo e Cupra Born con il suo design dinamico, l'ampio bagagliaio da 604 litri e dotazioni come assistenza AI, hotspot Wi-Fi e motori turbo benzina fino a 180 CV.

Kia EV5 ha vinto nella categoria "Compact SUV Class", battendo Audi Q3 e Cupra Formentor VZ5. Il SUV elettrico, lungo 4,61 metri e costruito secondo la filosofia di design Opposites United, offre oltre 550 km di autonomia, versatilità di carico e versioni fino a 306 CV e trazione integrale.

Per il presidente e CEO di Kia Corporation, Ho Sung Song, "È un onore per Kia diventare il primo marchio non europeo ad aggiudicarsi tre Golden Steering Wheel Awards in un solo anno nei 50 anni di storia di questo prestigioso premio. Questo risultato riflette la forza della gamma di prodotti Kia e il nostro impegno nell'offrire ai clienti una scelta significativa. L'Europa rimane centrale per il futuro di Kia e ricevere questo riconoscimento in Germania rende questo traguardo particolarmente significativo per noi."

I giudici hanno valutato i modelli su criteri che includono maneggevolezza, comfort, qualità costruttiva, usabilità quotidiana, sostenibilità e rapporto qualità-prezzo, testando i veicoli direttamente sul circuito DEKRA-Lausitzring. Robin Hornig di AUTO BILD ha sottolineato: "Il fatto che Kia abbia prevalso in tre categorie di veicoli e di prezzo, sia con modelli completamente elettrici sia con modelli a benzina, dimostra che il brand offre il miglior pacchetto complessivo in diverse categorie."

Con queste tre nuove vittorie, Kia raggiunge quota otto Golden Steering Wheel nella sua storia europea. Tra i successi degli anni passati figurano la XCeed (2019), Sorento (2020), Niro EV (2022), EV9 (2023) ed EV3 (2024). Secondo Soohang Chang, presidente e CEO di Kia Europe, "Tre Golden Steering Wheel conquistati in tre categorie molto diverse dimostrano la forza e la varietà della gamma di prodotti Kia in Europa. EV2, EV5 e K4 Sportswagon rispondono a esigenze differenti dei clienti, ma condividono lo stesso approccio: design distintivo, tecnologia funzionale e praticità nell'utilizzo quotidiano. Siamo particolarmente orgogliosi di EV2, che è sviluppata, progettata e prodotta in Europa. Il riconoscimento ottenuto qui in Germania è particolarmente significativo e ci incoraggia a continuare a rispondere alle diverse esigenze dei clienti europei con l'evolversi della mobilità."

I vantaggi per i clienti europei non si fermano al solo riconoscimento. EV2, nuova entry-level elettrica di segmento B, è stata sviluppata e prodotta in Slovacchia, offre abitacolo versatile, connettività avanzata e una delle autonomie più alte della categoria. K4 Sportswagon, destinata alla clientela che cerca dinamismo e capacità di carico, combina tecnologie di bordo di livello superiore e motorizzazioni brillanti. EV5 punta su autonomia, praticità e potenza nella variante GT, caratterizzata da dettagli esclusivi e risposta sportiva.

Tutti e tre i modelli sono coperti dalla garanzia Kia di sette anni per il mercato europeo, con una garanzia di otto anni o 160.000 km sulle batterie di EV2 ed EV5. La gamma Kia in Europa comprende oggi 14 modelli, di cui sei completamente elettrici e un'ampia offerta di motorizzazioni ibride, plug-in, diesel e benzina, confermando la volontà del brand di coprire ogni segmento e rispondere alle diverse esigenze dei clienti.