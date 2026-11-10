Arriva nei cinema LUCIO, il biopic evento dedicato a Lucio Dalla dal 18 gennaio 2027

Un omaggio cinematografico unico a Lucio Dalla sta per arrivare nelle sale italiane: dal 18 al 20 gennaio 2027 sarà proiettato come evento speciale "LUCIO", il biopic prodotto da Compagnia Leone Cinematografica in collaborazione con Rai Fiction, diretto da Ambrogio Lo Giudice.



L'opera racconta l'incredibile percorso umano e artistico di Dalla, uno degli autori e interpreti più amati della musica italiana, capace di segnare diverse generazioni con brani iconici e una personalità fuori dagli schemi.



Il film, sviluppato con il supporto della Regione Emilia-Romagna e il fondo nazionale per il cinema, offre un ritratto inedito e profondo non solo dell'artista, ma dell'uomo Lucio, mettendo in luce la sua incessante ricerca di sé e la complessità di un'esistenza segnata da grandi solitudini e straordinarie amicizie.



Lo spettatore verrà accompagnato tra le tappe fondamentali della crescita di Lucio: dall'infanzia segnata dall'assenza del padre e dal rapporto esclusivo con la madre Iole, interpretata dalla straordinaria Giovanna Mezzogiorno, ai primi passi come clarinettista, fino all'incontro con figure fondamentali come Gino Paoli, Gianni Morandi, Ennio Melis e Roberto Roversi.



Nel ruolo del protagonista c'è Valentino Aquilano, affiancato da Stefano Fregni (produttore Renzo Cremonini), Tredici Pietro (Gianni Morandi), Achille Bianchi (Lucio bambino), Gabriele Falsetta (Gino Paoli), Sania Ricchi (Angela Baraldi), Stefano Pesce (Roberto Roversi), Marius Bizau (Ennio Melis) e Gabriele Lo Giudice (Ambrogio Lo Giudice). La colonna sonora è affidata alle musiche originali di Lucio Dalla e Beppe D'Onghia.



Tutti gli italiani sanno chi è Dalla, ma pochissimi conoscono Lucio, persino gli amici non sono certi di aver compreso chi fosse veramente. Cresciuto senza il padre - un fantasma, un buco nero nella sua sfera emotiva - l'unico affetto è sua madre Iole. Una mamma sui generis, una donna molto libera per i tempi e senza pregiudizi, il cui amore è sia scudo che gabbia. Lo salva un talento musicale folgorante e funambolico che gli regala una carriera precoce come clarinettista. A convincerlo a cantare è Gino Paoli, il primo di una serie di mentori - gli altri sono Ennio Melis, Paola Pallottino e Roberto Roversi - e di amici come Gianni Morandi che lo accompagnano in un periodo di formazione umana e artistica lunga tredici anni, in cui Lucio faticosamente imbocca la strada che lo porta da cantante a cantautore, da ragazzo a uomo. E da Lucio a diventare, per tutti, Dalla.



Saranno solo tre giorni nelle sale, una occasione per riscoprire la vera storia di un artista che non ha mai smesso di cercare la sua voce e ha lasciato un segno indelebile nella cultura italiana. I biglietti saranno disponibili in prevendita dal 25 novembre e, dopo la distribuzione esclusiva al cinema targata Nexo Studios con i partner Radio Deejay, Radio Capital e Mymovies, il film andrà prossimamente in onda anche su Rai 1.