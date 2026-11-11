Queen Budapest: il leggendario concerto del 1986 rivive in multiformato

Il grande evento rock oltre la Cortina di Ferro trova nuova vita in "Queen Budapest". Dopo lo straordinario successo cinematografico, il leggendario concerto della band inglese tenutosi il 27 luglio 1986 al Népstadion di Budapest è ora disponibile in formato 3LP, 2CD, digitale, Blu-ray, DVD e HD Blu-ray per Sony Music.



"Queen Budapest" rappresenta l'ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo con Freddie Mercury ripresa su pellicola. Registrato durante il "The Magic Tour" davanti a oltre 80.000 spettatori, è un documento unico capace di trasmettere tutta la potenza live del gruppo, cinque show prima del loro storico addio alle scene.



La scaletta include le hit intramontabili della band come "We Will Rock You" (la cui performance è visibile sul canale ufficiale Youtube dei Queen), "We Are The Champions", "Under Pressure" e "Bohemian Rhapsody", oltre a un emozionante arrangiamento acustico del tradizionale canto ungherese "Tavaszi Szél Vizet Áraszt".



L'impatto culturale di quell'evento fu enorme: i Queen furono la prima rock band occidentale a esibirsi in uno stadio oltre la Cortina di Ferro, simbolo di un momento di grande cambiamento politico e culturale. L'organizzazione fu approvata dal governo ungherese, fatto senza precedenti in uno stato comunista. Si stima che circa 45.000 persone abbiano ascoltato il concerto anche all'esterno dello stadio, con fan accorsi da Russia e Polonia.



L'intero show fu filmato in modo professionale con 17 cineprese e circa 40 chilometri di pellicola dai migliori operatori cinematografici ungheresi. Questo rende "Queen Budapest" non solo una testimonianza musicale, ma anche uno straordinario documento visivo di una serata irripetibile.



Nel quarantesimo anniversario, il concerto torna a essere protagonista non solo sul grande schermo, ma anche nelle case di tutti i fan, offrendo un'esperienza imperdibile per chiunque voglia rivivere la magia dei Queen al massimo della loro gloria.