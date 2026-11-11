Pinocchio alla rovescia: il Teatro Patologico rivoluziona la fiaba a Milano

La celebre storia di Pinocchio si trasforma e riparte dalla fine: una rivoluzione narrativa arriva a Milano grazie a Pinocchio - Una favola alla rovescia, spettacolo che andrà in scena il 23 novembre alle ore 20.00 al Teatro Franco Parenti. Sul palco la Compagnia Stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilità psichiche e fisiche, offre al pubblico un punto di vista inedito e coinvolgente del capolavoro di Collodi.

Fondato e diretto da Dario D'Ambrosi, il Teatro Patologico rinnova la tradizione teatrale ponendo al centro chi troppo spesso viene lasciato ai margini. Gli artisti non chiedono al pubblico di guardare la disabilità, ma invitano a osservare le emozioni, il talento e l'energia della vera arte scenica. Ne nasce un'esperienza autentica che sorprende e arricchisce, invitando a ripensare il modo in cui si percepisce la diversità.

La trama, raccontata al contrario, conduce lo spettatore a riscoprire la favola, ma anche se stesso. Pinocchio non è solo un burattino che desidera diventare bambino: è simbolo della ricerca di un posto nel mondo, dell'ostinazione nel superare ostacoli, del desiderio universale di accettazione. Attraverso la nuova prospettiva suggerita dal Teatro Patologico, la storia invita a mettere in discussione le proprie certezze e a scoprire ciò che spesso rimane invisibile.

Il cuore di questa visione si riassume in una riflessione che attraversa tutte le generazioni. Perché forse il vero viaggio di Pinocchio non consiste nel diventare qualcun altro, ma nel trovare il coraggio di essere sé stessi. E forse la trasformazione più importante non è quella del burattino, ma quella di chi lo guarda.

Lo spettacolo parla ai bambini, coinvolge gli adolescenti e interpella gli adulti, affrontando i temi della diversità, del rispetto, dell'accettazione e della ricerca della propria identità. Una nuova maniera di raccontare e vivere la scena che sottolinea come, talvolta, non sia il mondo a dover cambiare: siamo noi a dover imparare a guardarlo diversamente.

Pinocchio - Una favola alla rovescia, con la Compagnia Stabile del Teatro Patologico, promette di scuotere il pubblico e restituire alla fiaba una forza inedita e profondamente attuale.