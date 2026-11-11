Banfy torna con il nuovo singolo Il cuore mio fa: la star di TikTok che conquista il pop

Banfy, la star neomelodica nata dalla strada e diventata un fenomeno virale su TikTok, torna con un nuovo singolo che racconta la gioia nelle piccole cose. Dal 13 novembre sarà disponibile in digitale Il cuore mio fa, un brano che mescola dance e pop neomelodico prodotto da Mitch DJ e distribuito da Universal Music Italia.



Dopo aver conquistato il Disco di Platino nel 2025 con Bam Bam (feat. Sheridan) e oltre 3 milioni di contenuti generati su TikTok grazie ai suoi brani, Banfy conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano. Il nuovo singolo rappresenta una dichiarazione di intenti: celebrare la felicità autentica, superando le etichette e il peso dei pregiudizi su chi proviene da un contesto meno fortunato.



Banfy, all'anagrafe Valentino Casagrande, nasce a Tortona nel 1991 da famiglia sinti. Il suo percorso è la testimonianza di una determinazione che ha saputo trasformare le difficoltà in forza creativa. Dalla chitarra aggiustata per passione da adolescente fino alle prime esibizioni per strada, oggi Banfy è uno degli artisti più originali e riconoscibili della scena popolare nazionale.



Il nome d'arte rivela un'intima storia familiare: il padre, appassionato dell'attore Lino Banfi, lo chiamava affettuosamente Lino fin dall'infanzia. Da questo soprannome nasce la sua identità artistica, che resta però ancorata a valori semplici: famiglia, sacrificio, comunità. Nonostante l'improvvisa popolarità, Banfy continua a mantenere un legame forte con le proprie radici.



Attraverso Il cuore mio fa, l'artista conferma la volontà di portare avanti un messaggio limpido: il vero successo passa dalla capacità di restare sé stessi, senza bisogno di proclami. La fama cambia la vita, ma non necessariamente il cuore; non voglio essere giudicato per le visualizzazioni che ho ottenuto ma per le canzoni che sono in grado di scrivere e interpretare. A volte il vero successo non è arrivare lontano, è arrivarci senza smettere di essere sé stessi, racconta.



I principali successi di Banfy comprendono, oltre a Bam Bam, brani già amatissimi dal pubblico come Ma fatt annamurà, Come una giostra e Lady Laura. I riconoscimenti non si sono fatti attendere: disco d'Oro, Platino e un pubblico trasversale capace di abbracciare generazioni diverse. Banfy continua così a lasciare il segno con uno stile inconfondibile e una comunicazione diretta, sempre fedele alla propria identità.