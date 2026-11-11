Fraggle Rock: un regalo per le feste, lo speciale natalizio arriva su Apple TV il 4 dicembre

I Fraggles tornano per il Natale con "Fraggle Rock: un regalo per le feste", il nuovo speciale disponibile dal 4 dicembre su Apple TV. Coloro che sono cresciuti con le avventure di Wembley, Gobo, Red, Mokey e Boober potranno rivivere la magia grazie a una nuova avventura arricchita da canzoni originali e atmosfere festose.



Lo speciale vede la partecipazione di grandi nomi del mondo musicale: la vincitrice del Tony Award Nicole Scherzinger e la candidata Lilli Cooper, che torna nel ruolo di Doc. Entrambe interpreteranno brani inediti pensati per l'occasione, regalando agli spettatori momenti di musica e spettacolo.



La trama ruota attorno a Wembley, nominato Capitano dello Spirito delle Feste. La missione del piccolo Fraggle è diffondere la gioia all'interno della loro amata comunità, ma tutto si complica quando, inavvertitamente, i Fraggles sottraggono una preziosa palla di neve decorativa dal laboratorio di Doc. Da quel momento, lo spirito delle feste comincia a svanire. Wembley dovrà trovare il coraggio di rimediare e scoprire il vero significato del Natale, tra gentilezza, dono e aiuto reciproco.



Lo speciale è prodotto dal team vincitore dell'Emmy Award per la serie "Fraggle Rock: Ritorno alla grotta" e dalla storica Jim Henson Company. Tra i produttori figurano Lisa Henson, Halle Stanford, John Tartaglia, Matt Fusfeld, Alex Cuthbertson, Arnon Milchan e Yariv Milchan. Dave Goelz e Karen Prell ricoprono il ruolo di co-produttori esecutivi, con Harvey Mason Jr. alla produzione musicale. La sceneggiatura è firmata da Fusfeld e Cuthbertson, mentre la regia è affidata a John Tartaglia.



L'evento si inserisce nel ricco catalogo di Apple TV, che da anni propone contenuti originali dedicati a bambini e famiglie con progetti premiati come "Nevica a Fraggle Rock", "Snoopy presenta: il musical dell'estate", "Lulu, la rinoceronte", "Anatra e Oca", "Goldie - Un mondo a colori" e molte altre produzioni di successo. La piattaforma, lanciata globalmente il 1° novembre 2019, continua a collezionare riconoscimenti con oltre 924 premi e più di 3.900 nomination.



Apple TV è disponibile in oltre 100 paesi su più di un miliardo di dispositivi, fra cui iPhone, iPad, Apple TV 4K, Mac, le principali smart TV, dispositivi Roku, Amazon Fire TV, PlayStation, Xbox e sul sito ufficiale, con un prezzo mensile e un periodo di prova gratuita.



Con l'arrivo dello speciale natalizio dedicato ai Fraggles, Apple TV consolida ancora una volta la sua attenzione verso le famiglie, offrendo storie capaci di unire generazioni nel segno della musica, dei valori e dello spirito delle feste.