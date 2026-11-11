NELS fa il tutto esaurito a Milano con l'EP d'esordio METÀ STRADA

Grande attesa per il debutto solista di NELS: il suo primo EP, METÀ STRADA, ha già portato al tutto esaurito la sua performance prevista per l'11 novembre all'Arci Bellezza di Milano. L'artista, noto al pubblico per la sua energia e autenticità, offrirà ai fan un'ulteriore occasione di ascolto dal vivo il 12 novembre al Locomotiv Club di Bologna, dove sono ancora disponibili gli ultimi biglietti.

METÀ STRADA, uscito il 6 novembre su tutte le piattaforme digitali, racchiude due brani in versione acustica, presentati nella forma essenziale in cui sono nati. Questo progetto segna una nuova fase del percorso musicale di NELS, caratterizzato da un taglio intimo e diretto. L'EP invita chi ascolta a lasciarsi trasportare verso nuove direzioni, come racconta lo stesso artista: Mentre tutto prende forma, con il giusto tempo, volevo che partiste con me per questo viaggio, prima di sapere dove porta: ci incontriamo a metà strada di quello che sarà.

Gli appuntamenti dal vivo sono pensati per restituire la dimensione più personale e raccolta del percorso solista di NELS, portando sul palco l'atmosfera autentica e la spontaneità delle sue nuove canzoni. Il primo concerto milanese ha già registrato il sold out, mentre il live acustico bolognese offre ancora una breve chance di assistere a un debutto che promette emozioni e sorprese.

NELS, pseudonimo di Nelson (classe 1994), nasce come creator sul web e si fa conoscere su YouTube e con il collettivo Space Valley, per poi distinguersi con il progetto musicale rovere. La sua cifra distintiva risiede in una creatività visiva e musicale sempre fuori dagli schemi, con uno stile vicino ai giovani e lontano dagli stereotipi da rockstar. NELS cura direttamente l'estetica dei suoi lavori, portando avanti una carriera a cavallo tra digitale e musica indie. Il suo nuovo viaggio da solista rinnova l'invito a scoprire un percorso in continua trasformazione, dove il vero protagonista resta sempre l'incontro tra artista e pubblico.