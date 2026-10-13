Renzo Rubino porta in tour Gran Piano Bar Rubino: un viaggio nella musica italiana

Renzo Rubino torna protagonista sulle scene musicali con il nuovo tour Gran Piano Bar Rubino, uno spettacolo dal sapore vintage che rende omaggio al fascino senza tempo del piano bar italiano. Anticipato dall'uscita del brano Piano Bar, disponibile in radio e digitale dal 16 ottobre, il nuovo format vuole recuperare un immaginario fatto di atmosfere eleganti e popolari, dove tradizione e romanticismo si intrecciano in uno spazio unico.

Al centro di Gran Piano Bar Rubino c'è un excursus tra le canzoni più amate della musica italiana, rivisitate per pianoforte e voce. Le canzoni che tutti conoscono diventano spunto per un'esperienza in cui pubblico e artista condividono emozioni e ricordi, attraversando più di settant'anni di storia musicale nazionale. Si tratta di una nuova sfida per Rubino, che si mette in gioco reinterpretando capolavori fuori dal proprio repertorio, affrontando evergreen ormai parte dell'immaginario collettivo.

Il tour prenderà il via dalle Officine Cantelmo di Lecce il 18 ottobre, per proseguire nelle principali città italiane: Prato, Torino, Taranto, Milano e Bologna, tra i luoghi scelti per questa esperienza immersiva. Sul palco, l'artista accoglierà il pubblico già dall'apertura delle porte, trasformando il concerto in un vero appuntamento live in cui la distanza tra artista e spettatori si assottiglia, mentre l'atmosfera intima ed evocativa accompagna ciascuno in un viaggio personale.

Il percorso artistico di Renzo Rubino, nato a Taranto nel 1988, si distingue per originalità e capacità di coinvolgimento. Affermatosi al grande pubblico con il Festival di Sanremo, dove nel 2013 ha vinto il Premio della Critica Mia Martini e nel 2014 è salito sul podio, Rubino ha pubblicato quattro album in studio, tra cui Il silenzio fa boom nel 2024. La sua visione artistica lo ha portato a ideare Porto Rubino, festival itinerante nei porti pugliesi dedicato al mare e alla musica, e a rendere omaggio a Lucio Dalla con progetti speciali come la reinterpretazione di Henna.

Gran Piano Bar Rubino si conferma così come uno spettacolo inedito e coinvolgente, pronto a trasportare il pubblico nelle atmosfere dei locali storici, tra note famigliari e nuovi racconti, con Renzo Rubino nel doppio ruolo di performer e narratore di emozioni senza tempo.