Rewilding e Sostenibilità: lo stabilimento Nissan di Sunderland diventa un rifugio per la biodiversità

Arvicole d’acqua, anfibi, pipistrelli, tassi e uccelli, non è certo quello che ci si aspetta di vedere in un grande polo industriale.

Ma tutti questi animali e altri ancora si trovano presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, grazie a un progetto di rewilding volto a incrementare la biodiversità dell’area e che ha trasformato una zona paludosa disabitata in un habitat adatto alla fauna selvatica.

Andy, responsabile dell’ingegneria dello stabilimento, ha dichiarato: “Abbiamo pensato di realizzare un progetto di rewilding vicino al nostro primo parco eolico – costruito quasi 20 anni fa – e al nostro secondo parco solare allestito di recente. E proprio l’area del nuovo parco solare è stata al centro del nostro impegno per la sostenibilità e la biodiversità e siamo rimasti stupiti dalla rapidità con cui molti animali ci si siano insediati.”

Il progetto, che ha previsto la rimozione di arbusti e piante infestanti, la rivitalizzazione dell’habitat e la costruzione di un rifugio, è stato realizzato dal team di ingegneria dell’impianto in collaborazione con Atrato Partners Ltd – azienda specializzata nello sviluppo di parchi solari – e ha richiesto poco più di un anno per essere completato.

Tra gli animali avvistati finora nell’area figurano cervi, tassi, tritoni, varie specie di pipistrelli e di uccelli, tra cui gufi, gabbiani reali, poiane e gheppi. Allo stesso tempo, anche la flora si è sviluppata e arricchita di nuove specie, tra cui le orchidee delle api, il trifoglio bianco e il lupino perenne.

Andy ha aggiunto: “Il secondo progetto di parco solare ci ha permesso di trasformare la palude esistente aggiungendo un altro stagno e un nuovo prato curato. Si trattava di adottare un approccio olistico che comprendeva la diversità ecologica e l’energia rinnovabile.”

Grazie ai parchi eolici e solari, lo stabilimento Nissan di Sunderland è ora in grado di generare il 20% del suo fabbisogno energetico da fonti rinnovabili.

Il progetto EV36Zero di Nissan trasformerà lo stabilimento di Sunderland in un modello industriale di riferimento dove si produrranno veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile.

Nell’ambito della sua strategia globale Ambition 2030, Nissan mira a diventare un’azienda totalmente sostenibile, per contribuire a realizzare un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. La visione sostiene l’obiettivo di Nissan di raggiungere la neutralità dal carbonio in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050.