RIDE 6 porta la passione per le due ruote a un nuovo livello

RIDE 6 torna sulla scena con un’accattivante promessa per tutti gli amanti del motociclismo e dei videogiochi di corse. Disponibile dal 12 febbraio 2026, il titolo si prepara a diventare il capitolo più ambizioso della serie targata Plaion, offrendo un’esperienza ancora più completa, libera e spettacolare.

Il garage più grande di sempre è uno dei punti di forza di questo nuovo capitolo: oltre 340 moto di 21 produttori distribuiti in sette categorie, che per la prima volta includono anche Maxi Enduro e Bagger. Una varietà che si traduce in una vera e propria celebrazione della cultura motociclistica mondiale, in grado di soddisfare sia i veterani delle piste virtuali sia i nuovi appassionati.

La modalità carriera è stata completamente ripensata. RIDE Fest rappresenta l’anima pulsante del gioco, concepita come un festival itinerante a progressione libera. In questo contesto, i giocatori potranno vivere sfide e gare che li porteranno a misurarsi con alcuni dei più grandi nomi del motociclismo. I giocatori avranno la possibilità di conquistare il loro posto tra i grandi di tutti i tempi, gareggiando contro dieci piloti leggendari come Casey Stoner, Troy Bayliss e Guy Martin.

L’esperienza di gioco si estende su un’ampia gamma di tracciati: dai circuiti di livello mondiale alle gare su strada, fino ai più impegnativi tracciati di kart. Ma la vera novità è rappresentata dall’introduzione delle gare fuoristrada, che fanno la loro prima apparizione nella serie. Per la prima volta, infatti, i piloti avranno l’opportunità di affrontare terreni sterrati e superfici di ghiaia, mettendo alla prova la propria abilità in condizioni completamente nuove.

A rendere ancora più ricca la varietà del gameplay è il nuovo sistema a doppia fisica, pensato per adattarsi alle esigenze e alle competenze di ogni giocatore. Selezionando tra due modalità – Pro e Arcade – sarà possibile scegliere il giusto equilibrio tra realismo e divertimento, favorendo un approccio più tecnico o più immediato a seconda del proprio stile di guida. RIDE 6 introduce un nuovo sistema a doppia fisica. Scegliendo tra le esperienze Pro e Arcade, i giocatori possono ora adattare ogni evento al proprio livello di abilità, trovando il perfetto equilibrio tra divertimento e realismo.*

Con la pubblicazione dell’ accolade trailer, il pubblico può finalmente avere un assaggio di ciò che attende al semaforo verde. La cura per i dettagli, la varietà del parco moto e la libertà offerta dalla nuova struttura di gioco mostrano come la serie continui a crescere, mantenendo viva l’essenza della velocità su due ruote.

RIDE 6 si prepara dunque a diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati, unendo la fedeltà simulativa alla libertà d’interpretazione e di scoperta. L’appuntamento è fissato per il 12 febbraio 2026, quando il rombo dei motori tornerà a risuonare più forte che mai.