Roberta Zerbi assume la guida di Customer Journey Excellence e rinnova la sfida Lancia

Roberta Zerbi è stata nominata responsabile di Customer Journey Excellence and Network Development per Enlarged Europe in Stellantis, con effetto immediato. In questo nuovo ruolo, risponderà direttamente a Emanuele Cappellano, Head of Enlarged Europe, rafforzando così la struttura manageriale europea del gruppo. Allo stesso tempo, Zerbi continuerà a ricoprire la carica di CEO del marchio Lancia, confermando la fiducia di Stellantis nella sua leadership per un rilancio atteso del leggendario brand italiano.

La nomina valorizza uno dei profili più completi e internazionali del settore automotive. Laureata alla LUISS Guido Carli di Roma e con un MBA presso la Warwick Business School, Roberta Zerbi vanta una vasta esperienza internazionale maturata tra Italia, Regno Unito, Francia e Belgio. Dopo un esordio in Ford nel 1998, con ruoli chiave nelle vendite e nel marketing, approda in Toyota dove guida il Rendez-Vous di Parigi e le operazioni commerciali per l'Europa dell'Est e la Russia. Nel 2011 entra in Fiat dando il suo contributo al lancio della nuova Panda, per poi diventare Cross-Brand Marketing Director in Italia per i marchi Fiat, Abarth, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. Dal 2015 assume crescenti responsabilità fino a guidare dal 2017 al 2019 Alfa Romeo nell'area EMEA e, dal 2021, Stellantis &You, la rete retail diretta del gruppo. Da settembre 2025 è al timone di Lancia.

Il nuovo incarico consentirà a Zerbi di guidare una strategia rivolta a rendere l'esperienza dei clienti sempre più distintiva, rafforzando la rete di vendita e assistenza in Europa. Customer journey e network development sono due leve fondamentali per costruire valore duraturo, rafforzare il legame con i clienti e accompagnare in modo coerente l'evoluzione dei nostri brand in Europa. Affronto questo incarico con entusiasmo, mettendo a disposizione l'esperienza maturata sul campo e una forte convinzione: la qualità dell'esperienza fa sempre più la differenza.

Parallelamente, la manager continuerà con determinazione nel rilancio di Lancia, puntando sulla Nuova Ypsilon e lavorando all'arrivo della nuova Lancia Gamma. Il ruolo strategico affidatole riguarda non solo la crescita dell'immagine dei brand, ma anche la trasformazione del rapporto tra marchi e clienti, in linea con gli ambiziosi piani di Stellantis.

Il commento di Emanuele Cappellano sottolinea l'importanza della scelta: Roberta porta in questo ruolo una combinazione preziosa di visione internazionale, profonda conoscenza della rete, sensibilità verso il cliente e capacità di execution. Il suo contributo sarà importante per accelerare il nostro percorso di trasformazione in Europa e per continuare a sviluppare un modello sempre più efficace, solido e orientato alla qualità.

Stellantis, tra i più grandi costruttori automobilistici mondiali, prosegue così la propria strategia di valorizzazione dei talenti in vista delle nuove sfide della mobilità contemporanea in Europa.