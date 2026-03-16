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Moda

ROSÉ diventa il nuovo volto globale di Levi’s: autenticità e stile per una partnership senza confini

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Levi’s ha annunciato una nuova collaborazione globale pluriennale con ROSÉ, cantautrice di fama internazionale e icona di stile della scena pop contemporanea. L’artista, conosciuta in tutto il mondo sia come membro delle Blackpink sia per la sua carriera da solista, entra ufficialmente a far parte dell’universo Levi’s®, portando con sé un’estetica distintiva e riconoscibile che fonde autenticità, attitudine rock e influenza culturale globale.

La partnership si inserisce all’interno della campagna “Behind Every Original”, un progetto con cui Levi’s celebra l’individualità e la capacità di ispirare attraverso la propria storia e il proprio stile. L’ingresso di ROSÉ nel mondo del brand statunitense rappresenta un incontro ideale tra la visione creativa dell’artista e i valori di originalità ed espressione personale propri del marchio.

Nel corso dell’anno, la collaborazione si arricchirà con una capsule collection esclusiva, che interpreterà la visione creativa di ROSÉ in chiave Levi’s®. I nuovi capi, realizzati in connessione con l’identità artistica dell’interprete, rifletteranno quell’equilibrio tra eleganza minimale, energia contemporanea e libertà espressiva che ha reso l’artista un punto di riferimento globale per fan e appassionati di moda.

L’artista – celebre sia come membro delle Blackpink sia per la sua carriera solista – entra così nell’universo Levi’s, portando con sé un’estetica personale che unisce autenticità, attitudine rock e forte influenza culturale globale.

Questa collaborazione segna l’inizio di un nuovo capitolo per Levi’s®, che continua a scegliere testimonial capaci di incarnare un’identità moderna e trasversale, in sintonia con le nuove generazioni. ROSÉ, con la sua personalità sicura e la sua visione artistica unica, rappresenta un volto che incarna alla perfezione i valori di libertà, creatività e originalità del marchio americano.

Con questa partnership, Levi’s® consolida ulteriormente il proprio ruolo nel mondo della moda e della cultura pop, confermando la propria capacità di dialogare con pubblici diversi e di reinterpretare costantemente la propria eredità in chiave contemporanea. L’annuncio apre così una nuova era in cui musica, moda e autenticità si intrecciano, dando vita a uno stile che va oltre le tendenze e celebra l’essenza di ogni individuo.

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