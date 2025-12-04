Samsung annuncia “The First Look” al CES 2026: l’AI al centro della nuova strategia

Connect with us

Samsung Electronics ha annunciato l’atteso appuntamento “The First Look”, che si terrà il 4 gennaio 2026 alle ore 19:00 (ora locale di Las Vegas), presso la Latour Ballroom del Wynn Las Vegas. L’evento, che anticipa di due giorni l’apertura ufficiale del CES 2026, offrirà un’anteprima esclusiva della roadmap della divisione Device eXperience (DX) e presenterà le nuove esperienze del marchio basate sull’intelligenza artificiale.

TM Roh, CEO e Head of Device eXperience Division, sarà il keynote speaker del First Look, delineando le linee strategiche che guideranno l’ecosistema di dispositivi e servizi Samsung nel corso del 2026. Al suo fianco saliranno sul palco SW Yong, President e Head of the Visual Display Business, e Cheolgi Kim, Executive Vice President e Head of Digital Appliances Business, che illustreranno gli sviluppi futuri dei rispettivi settori.

L’azienda coreana intende così confermare la propria leadership nel campo della tecnologia di consumo e anticipare i trend che caratterizzeranno il mercato nei prossimi mesi. L’intelligenza artificiale sarà la protagonista dell’edizione 2026, non solo come elemento di innovazione nei prodotti, ma anche come componente chiave di un’esperienza d’uso sempre più integrata e personalizzata.

L’evento offrirà un’anteprima della roadmap della divisione Device eXperience per il 2026, insieme a nuove esperienze basate sull’intelligenza artificiale. Quest’approccio evidenzia l’impegno dell’azienda nel creare connessioni più semplici e intelligenti tra dispositivi, migliorando l’interazione quotidiana degli utenti con l’ecosistema tecnologico Samsung.

Sarà possibile seguire la diretta di “The First Look” su diverse piattaforme ufficiali Samsung, inclusi il portale Newsroom, il canale YouTube e Samsung TV Plus, il servizio FAST (Free Ad-Supported TV) del brand. Inoltre, dal 4 al 7 gennaio 2026, Samsung proporrà ulteriori eventi e appuntamenti dedicati all’interno del proprio spazio espositivo esclusivo al Wynn Las Vegas.

Con “The First Look”, Samsung apre simbolicamente il CES 2026 confermando il ruolo centrale che innovazione e intelligenza artificiale avranno nel delineare il futuro del mondo digitale.

