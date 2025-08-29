Samsung celebra 40 anni di innovazione nel settore degli elettrodomestici a IFA 2025

Samsung Electronics continua a ridefinire il concetto di elettrodomestico intelligente con la sua gamma Bespoke AI. Dal primo forno a microonde ai moderni frigoriferi connessi dotati di Intelligenza Artificiale, l’azienda coreana ha intrapreso un lungo cammino di evoluzione e innovazione. Questo impegno costante ha dato vita alla linea di prodotti Bespoke AI, creata per comprendere le esigenze degli utenti e offrire soluzioni personalizzate per la casa.

Sotto il tema “AI Home: Future Living, Now”, Samsung si prepara a presentare un’esperienza ai vertici dell’innovazione durante l’IFA 2025. L’evento, riconosciuto come la più grande fiera europea dedicata agli elettrodomestici, si terrà a Berlino dal 5 al 9 settembre. Qui, Samsung avrà l’opportunità di mettere in mostra le capacità avanzate delle sue soluzioni AI Home, evidenziando come una tecnologia sofisticata possa migliorare la vita quotidiana.

La partecipazione di Samsung a IFA 2025 segnerà un traguardo nel suo viaggio di innovazione. In attesa di questo evento, Samsung Newsroom mette in luce il percorso compiuto dall’azienda, dai primi passi fino all’audace sviluppo degli elettrodomestici attuali e futuri. Attraverso la gamma Bespoke AI, Samsung promette di ridefinire il concetto di abitazione, offrendo tecnologie capaci di adattarsi alle necessità individuali e di proporre soluzioni su misura.

In sintesi, mentre ci avviciniamo all’IFA 2025, Samsung è pronta a dimostrare come la loro tecnologia all’avanguardia trasformerà il nostro modo di vivere, oggi e domani. Con la linea Bespoke AI, l’azienda punta a creare un continuum tra innovazione e personalizzazione, ridefinendo la casa intelligente come un luogo moderno, efficiente e in continua evoluzione.