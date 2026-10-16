Samsung porta il design italiano alla Seoul Design Week 2026 con POLI.design

Samsung espone 14 opere di giovani artisti italiani di POLI.design sui TV OLED S95H durante la Seoul Design Week 2026, celebrando design inclusivo e creativo.

Samsung presenta la mostra "Design Is an Act of Love" durante la Seoul Design Week 2026, dando spazio a una serie di creazioni uniche firmate da giovani artisti italiani di POLI.design. Le opere, quattordici in totale, sono state sviluppate appositamente per l'occasione ispirandosi ai prodotti del brand coreano, ponendo particolare attenzione ai valori di identità, creatività e diversità umana.

Le creazioni degli artisti sono esposte sui TV OLED S95H di Samsung, arricchiti da cornici personalizzate che ne valorizzano ulteriormente la resa estetica. La scelta stessa del supporto tecnologico ribadisce la volontà del brand di mostrare una visione di design inclusivo, capace di integrare arte, tecnologia e futuro senza trascurare mai l'espressione personale e la pluralità dei punti di vista.

"Design Is an Act of Love" sottolinea la convinzione che il design debba essere uno strumento per riflettere la complessità e la bellezza dell'esperienza umana, superando i confini per celebrare le differenze e promuovere la creatività individuale attraverso l'innovazione.

La presenza di Samsung alla Seoul Design Week 2026 si fa così ambasciatrice di un dialogo tra culture, dove il talento italiano e la tecnologia sudcoreana si incontrano in uno spazio dedicato all'arte e al design contemporaneo.