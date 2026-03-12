Samsung House apre le porte agli studenti dello IED per il “Creative Futures Day”

Un pomeriggio dedicato all’incontro tra innovazione e formazione ha animato il Creative Futures Day, evento organizzato da Samsung Electronics presso la Samsung House di Milano, situata nello storico Palazzo Serbelloni. L’iniziativa ha offerto a un gruppo di circa cinquanta studenti dello IED – Istituto Europeo di Design l’occasione di esplorare il legame tra tecnologia, design e storytelling nello spazio fisico, in un contesto pensato per favorire la contaminazione di idee e linguaggi.

Gli studenti, provenienti da diversi corsi di studio, hanno partecipato a una visita guidata all’interno di Samsung House, hub progettato per accogliere atleti, media e partner durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La struttura è stata concepita come un luogo esperienziale dove il design incontra la tecnologia per raccontare l’innovazione attraverso ambienti immersivi e narrativi.

Durante la giornata, i partecipanti hanno preso parte a una talk session con professionisti del settore, tra cui rappresentanti di Gio Forma, NEMO Group e IED. Il confronto ha permesso di approfondire il concept progettuale che guida Samsung House, un progetto che unisce estetica, funzionalità e sostenibilità, rivelando la visione dell’azienda verso un futuro in cui la tecnologia diventa strumento di connessione e inclusione.

Il Creative Futures Day non si è limitato al dialogo e alla formazione. L’iniziativa si è conclusa con un gesto concreto a sostegno delle nuove generazioni di creativi: Samsung ha annunciato la donazione allo IED di alcuni arredi di design presenti nello spazio, destinati ai campus italiani dell’istituto. Un segno tangibile della volontà dell’azienda di sostenere il talento emergente e di promuovere la cultura del design come leva per l’innovazione e la crescita.

Il successo della giornata conferma l’impegno di Samsung nel costruire ponti tra il mondo accademico e quello professionale, offrendo agli studenti un’occasione unica per confrontarsi con realtà aziendali e creative di primo piano. Un’esperienza che mette al centro l’importanza del dialogo tra discipline e stimola una riflessione sul ruolo del design come narratore e interprete della società contemporanea.