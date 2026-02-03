Connect with us

Samsung lancia il nuovo Color E-Paper da 13 pollici realizzato in bio-resina di fitoplancton

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale del Samsung Color E-Paper da 13 pollici (modello EM13DX), ampliando la propria gamma di soluzioni e-paper a colori con un dispositivo che coniuga innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Questo nuovo display, progettato per sostituire la tradizionale segnaletica cartacea, si distingue per la sua scocca in bio-resina derivata dal fitoplancton e per il basso consumo energetico, offrendo una soluzione più ecologica per i settori retail, hospitality e aziendali.

“In un contesto in cui le aziende cercano modalità di comunicazione sempre più flessibili ed efficienti, Samsung Color E-Paper rappresenta un cambiamento nel modo in cui il digital signage si inserisce nelle attività quotidiane”, ha dichiarato Hyoung Jae Kim, Executive Vice President Visual Display di Samsung Electronics. “L’integrazione di tecnologie innovative come la bio-resina a base di fitoplancton dimostra il nostro impegno nel far evolvere non solo la tecnologia dei display, ma anche i materiali con cui vengono realizzati.”

Il nuovo dispositivo offre una risoluzione di 1.600 x 1.200 pixel in formato 4:3, con un design ultrasottile di soli 17,9 mm di spessore e un peso di 0,9 kg (batteria inclusa). Dotato di batteria ricaricabile integrata e supporto USB-C, può essere installato e riposizionato facilmente senza necessità di cavi di alimentazione permanenti, adattandosi alle diverse esigenze di esposizione nei punti vendita o negli uffici.

La qualità cromatica è uno dei punti forti del nuovo modello. Il raffinato algoritmo di elaborazione del colore di Samsung garantisce immagini nitide, leggibili e dai toni realistici, con un effetto visivo simile alla carta stampata. Il risultato è un display capace di restituire colori vivi e contorni definiti, ideale per la comunicazione visiva che richiede un aspetto elegante e non invasivo.

Dal punto di vista ambientale, l’azienda conferma la propria attenzione alla sostenibilità. La scocca è composta per il 45% da plastica riciclata e per il 10% da bio-resina a base di fitoplancton, verificata in modo indipendente da UL, organizzazione internazionale per la certificazione di sicurezza e sostenibilità. Secondo i dati interni forniti, questa composizione consente di ridurre le emissioni di carbonio del processo produttivo di oltre il 40% rispetto alle plastiche tradizionali a base petrolchimica. L’impegno ecologico si estende anche al packaging, realizzato al 100% in carta.

Il Samsung Color E-Paper è pensato per essere semplice e immediato da gestire. I contenuti possono essere aggiornati tramite la Samsung E-Paper App, disponibile per Android e iOS, oppure attraverso la piattaforma cloud Samsung VXT, che consente la creazione, distribuzione e gestione remota dei contenuti. Quest’ultima include anche una funzione di anteprima dei colori, utile per verificare la fedeltà cromatica prima della pubblicazione.

Samsung ha inoltre annunciato che, in occasione dell’ISE 2026 di Barcellona, verrà presentata anche una versione da 20 pollici del Color E-Paper, estendendo ulteriormente la linea già composta da modelli fino a 32 pollici.

L’espansione della gamma conferma la strategia dell’azienda di rafforzare la propria leadership nel mercato globale del digital signage, settore in cui detiene una quota del 36,2% a livello mondiale in termini di volumi, mantenendo il primato da 17 anni consecutivi.

Con il nuovo Color E-Paper, Samsung non solo propone una soluzione tecnologicamente all’avanguardia, ma offre anche una risposta concreta alle crescenti necessità di sostenibilità nel mondo della comunicazione visiva, segnando un passo importante verso la digitalizzazione responsabile della segnaletica professionale.

