Samsung porta la tecnologia dei suoi monitor ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Samsung Electronics, Partner Olimpico e Paralimpico Globale fornirà i propri monitor professionali per supportare le attività di arbitraggio e le operazioni di trasmissione in alcune gare di short track ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’iniziativa riafferma l’impegno dell’azienda nello sviluppo di soluzioni display avanzate per eventi sportivi di rilievo internazionale.

Nelle aree riservate agli arbitri sono stati installati i nuovi Samsung ViewFinity S8 da 37 pollici (modello S80UD), progettati per offrire immagini nitide e dettagliate in risoluzione 4K UHD. Grazie al supporto HDR10, questi schermi garantiscono un’ampia gamma cromatica e una resa fedele dei colori, elementi indispensabili per analizzare con precisione i momenti decisivi delle gare. Il formato 16:9 e l’ampia area di visione permettono una revisione accurata delle immagini in tempo reale, migliorando l’affidabilità delle decisioni arbitrali e contribuendo a mantenere il principio del fair play.

Samsung supporta anche i team di trasmissione e produzione che operano nelle sale video gestite da Olympic Broadcasting Services (OBS). In questi spazi è stato adottato il monitor Odyssey Ark 2nd Gen da 55 pollici, caratterizzato da un design curvo 1.000R e risoluzione 4K UHD. Il modello consente di gestire contemporaneamente più flussi live su un singolo display, mantenendo immagini perfettamente chiare anche nelle sequenze più dinamiche grazie a un tempo di risposta di 1 ms GtG. Questa configurazione garantisce fluidità e precisione durante la produzione delle dirette, fondamentali in uno sport ad alta velocità come lo short track.

Lo short track, una disciplina tra le più rapide e tecniche dei Giochi Invernali, spesso si decide per differenze impercettibili, anche di 0,001 secondi. In tali circostanze la possibilità di analizzare ogni fotogramma con la massima accuratezza diventa cruciale per la corretta valutazione delle gare e per garantire l’equità delle competizioni. I monitor forniti da Samsung assicurano agli arbitri una visione chiara e reattiva, rendendo possibile una gestione più sicura e affidabile delle decisioni.

Durante Milano Cortina 2026, Samsung porterà avanti anche la propria campagna globale “Open Always Wins”, introdotta per la prima volta a Parigi 2024. La campagna celebra il valore dell’apertura, dell’inclusione e della collaborazione, promuovendo un messaggio che si estende oltre lo sport. Questo approccio accompagna le iniziative del Team Samsung Galaxy, composto dagli atleti ambassador olimpici e paralimpici ufficiali dell’azienda.

Con queste soluzioni, Samsung conferma il proprio ruolo di leader nel settore dei display professionali e la volontà di continuare a sviluppare tecnologie in grado di sostenere le esigenze di produzioni complesse e competizioni internazionali. Milano Cortina 2026 rappresenterà così un’altra tappa significativa nel percorso dell’azienda verso l’innovazione e l’eccellenza visiva al servizio dello sport globale.