Samsung porta l'innovazione Galaxy AI ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Published

Samsung Electronics, Partner Olimpico e Paralimpico mondiale, si prepara a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 un evento ancora più connesso e coinvolgente. Grazie all’integrazione delle proprie tecnologie più avanzate, l’azienda punta a rafforzare il legame tra atleti, fan e comunità internazionali, trasformando l’esperienza sportiva in un momento di partecipazione collettiva e immersiva.

Innovazione mobile e Galaxy AI saranno i protagonisti di questa evoluzione. Gli smartphone Galaxy S25 Ultra verranno utilizzati direttamente nella produzione televisiva della Cerimonia di Apertura, offrendo nuove prospettive visive e consentendo al pubblico di vivere gli attimi più emozionanti da punti di vista inediti e spettacolari. Una scelta che dimostra come la tecnologia mobile di ultima generazione possa diventare parte integrante dell’intrattenimento e della narrazione sportiva globale.

L’impegno di Samsung non si ferma alla produzione mediatica. L’azienda metterà a disposizione dei volontari e delle squadre operative strumenti di traduzione in tempo reale, grazie alle funzioni avanzate di Galaxy AI, per facilitare le comunicazioni sul campo e promuovere un ambiente multiculturale più fluido e collaborativo. Un supporto essenziale in un contesto internazionale che richiede rapidità, precisione e inclusività.

Le innovazioni abbracciano inoltre le aree di arbitraggio, spettatori e storytelling, con soluzioni tecnologiche pensate per migliorare l’esperienza sia di chi vive i Giochi da protagonista, sia di chi li segue da casa o da una delle sedi olimpiche. In particolare, presso la Samsung House saranno presentate esperienze interattive e racconti digitali che permetteranno di esplorare il dietro le quinte dell’evento e la potenza delle tecnologie Galaxy.

Con il suo contributo ai Giochi di Milano Cortina 2026, Samsung riafferma il proprio ruolo di leader nella trasformazione digitale e nella promozione dei valori olimpici di inclusione, collaborazione e innovazione. Attraverso la sinergia tra sport e tecnologia, l’azienda punta a costruire connessioni autentiche tra le persone, dimostrando come le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale possano arricchire non solo il mondo della comunicazione, ma anche quello dell’esperienza umana condivisa.

