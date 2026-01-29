Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Samsung presenta SOVIS Milano Cortina 2026: un linguaggio visivo che unisce arte e tecnologia

Published

Samsung Electronics ha presentato SOVIS Milano Cortina 2026, il nuovo sistema di identità visiva per i Giochi Olimpici Invernali che si terranno in Italia. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un linguaggio capace di raccontare l’apertura, la connessione e lo spirito olimpico attraverso l’unione tra arte e tecnologia.

Il sistema visivo è frutto della collaborazione tra Samsung e l’illustratrice italiana Olimpia Zagnoli, artista riconosciuta per il suo stile distintivo e per la capacità di sintetizzare emozione e colore in forme contemporanee. Insieme hanno sviluppato una visione artistica che interpreta i valori del brand coreano attraverso una prospettiva creativa universale, immediatamente riconoscibile e profondamente legata alla cultura visiva italiana.

SOVIS Milano Cortina 2026 si propone come un racconto visivo dei valori olimpici, ponendo al centro il dinamismo e la partecipazione collettiva che caratterizzano l’esperienza dei Giochi. Le illustrazioni includono atleti, paesaggi invernali e dispositivi Galaxy, che si trasformano in simboli di condivisione, energia e spirito di comunità. In questa visione, l’innovazione tecnologica diventa un veicolo per esprimere emozioni e collegare le persone, in perfetta sintonia con l’impegno costante di Samsung nel promuovere connessione e inclusione.

Il progetto rappresenta un ponte tra il mondo digitale e quello artistico, riflettendo la capacità dell’azienda di valorizzare la creatività come elemento distintivo della propria identità. SOVIS Milano Cortina 2026 non è solo un sistema grafico, ma un’esperienza visiva coerente con la missione del marchio di ispirare e unire le persone attraverso l’innovazione.

Con questa iniziativa, Samsung riafferma il proprio ruolo di partner globale dei Giochi Olimpici, celebrando l’energia condivisa e la forza di un evento che trascende lo sport per diventare un simbolo universale di partecipazione e speranza.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia

Motori

Opel GT: vent’anni dopo, la spider che ha fatto sognare torna protagonista

Società

Oltre Roma 2026: il Castello Boncompagni Viscogliosi accoglie il Lazio del vino e del beverage

Spettacolo

Prince: tornano “HITnRUN phase one” e “phase two” per il decimo anniversario, ora anche in vinile

Sport

Samsung presenta SOVIS Milano Cortina 2026: un linguaggio visivo che unisce arte e tecnologia

Tecnologia

Mijia Smart Audio Glasses: il nuovo passo di Xiaomi verso l’audio indossabile

Motori

Mazda CX-5 raggiunge i cinque milioni di unità vendute nel mondo

Giochi

Dawn of War IV: il ritorno degli Ork infiamma il campo di battaglia

Motori

Apre Rétromobile 2026: tutta la creatività di Citroën illustrata attraverso le sue concept car
Reale Mutua per gli Internazionali

Sport

Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Spettacolo

LACRIM: Svelata la tracklist di “CIPRIANI”, il nuovo album in uscita il 6 febbraio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

In un periodo in cui lo sport torna a essere un linguaggio universale di ispirazione e condivisione, Nilox – brand di tecnologia per lo...

53 minuti ago

Tecnologia

Mijia Smart Audio Glasses: il nuovo passo di Xiaomi verso l’audio indossabile

Xiaomi amplia il proprio ecosistema e presenta i nuovi Mijia Smart Audio Glasses, un dispositivo che combina eleganza, comfort e tecnologia all’avanguardia per offrire...

4 ore ago

Tecnologia

Wi-Fi 7 in ogni stanza: FRITZ! lancia il nuovo FRITZ!Mesh Set 1700

FRITZ! annuncia l’arrivo del nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1700, un sistema di rete domestica basato sulla tecnologia Wi-Fi 7, capace di raggiungere velocità fino...

5 ore ago

Motori

Torna il Trofeo Lancia anche nel 2026: tra tradizione, conferme e la grande novità della Rally6

Lancia rinnova il suo impegno nel mondo dei rally con il ritorno del Trofeo Lancia 2026, confermando il format che lo ha reso un...

1 giorno ago