Samsung presenta SOVIS Milano Cortina 2026: un linguaggio visivo che unisce arte e tecnologia

Samsung Electronics ha presentato SOVIS Milano Cortina 2026, il nuovo sistema di identità visiva per i Giochi Olimpici Invernali che si terranno in Italia. Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un linguaggio capace di raccontare l’apertura, la connessione e lo spirito olimpico attraverso l’unione tra arte e tecnologia.

Il sistema visivo è frutto della collaborazione tra Samsung e l’illustratrice italiana Olimpia Zagnoli, artista riconosciuta per il suo stile distintivo e per la capacità di sintetizzare emozione e colore in forme contemporanee. Insieme hanno sviluppato una visione artistica che interpreta i valori del brand coreano attraverso una prospettiva creativa universale, immediatamente riconoscibile e profondamente legata alla cultura visiva italiana.

SOVIS Milano Cortina 2026 si propone come un racconto visivo dei valori olimpici, ponendo al centro il dinamismo e la partecipazione collettiva che caratterizzano l’esperienza dei Giochi. Le illustrazioni includono atleti, paesaggi invernali e dispositivi Galaxy, che si trasformano in simboli di condivisione, energia e spirito di comunità. In questa visione, l’innovazione tecnologica diventa un veicolo per esprimere emozioni e collegare le persone, in perfetta sintonia con l’impegno costante di Samsung nel promuovere connessione e inclusione.

Il progetto rappresenta un ponte tra il mondo digitale e quello artistico, riflettendo la capacità dell’azienda di valorizzare la creatività come elemento distintivo della propria identità. SOVIS Milano Cortina 2026 non è solo un sistema grafico, ma un’esperienza visiva coerente con la missione del marchio di ispirare e unire le persone attraverso l’innovazione.

Con questa iniziativa, Samsung riafferma il proprio ruolo di partner globale dei Giochi Olimpici, celebrando l’energia condivisa e la forza di un evento che trascende lo sport per diventare un simbolo universale di partecipazione e speranza.