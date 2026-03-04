San Patrizio 2026: l’isola d’Irlanda si accende di festa tra radici, cultura e scoperta

Dal 10 al 17 marzo 2026 l’Irlanda intera, dall’isola principale all’Irlanda del Nord, si prepara a celebrare il suo santo patrono con un susseguirsi di eventi, parate e iniziative che trasformano il Paese in una grande festa diffusa. San Patrizio non è solo una ricorrenza religiosa, ma un viaggio corale tra identità locali, tradizioni e nuove prospettive di scoperta che uniscono comunità e visitatori in un’intensa esperienza culturale.

Dublino rimane il cuore pulsante dei festeggiamenti con il St. Patrick’s Festival in programma dal 14 al 17 marzo 2026. Quest’edizione, intitolata Roots (“radici”), invita a riflettere sull’identità e le storie condivise attraverso le generazioni. Per quattro giorni la capitale irlandese si trasforma in un palcoscenico diffuso di spettacoli, concerti, danze e laboratori. Il momento più atteso resta la grande parata del 17 marzo, un’esplosione di colori, musica e creatività che attraversa la città tra carri allegorici, bande internazionali e artisti provenienti da tutta l’isola.

In Irlanda del Nord, Armagh celebra il profondo legame con le origini cristiane dell’isola nel festival Home of St Patrick, dal 10 al 18 marzo. Qui, dove il santo fondò la sua prima chiesa in pietra nel 445 d.C., la città si anima con concerti, eventi spirituali e itinerari storici. Tra i momenti simbolici spiccano la camminata notturna Vigil Walk a lume di candela e il rito dell’alba Sunrise at Navan del 17 marzo. Il 2026 segna inoltre il tricentenario della pubblicazione dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, ricordato con una mostra nella Robinson Library, custode di una rara prima edizione annotata dall’autore.

A sud, Cork celebra tra mito e magia con il tema Marsh, Myth & Magic. La città offre un ricco programma di musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia, culminando nel vivace Céilí Mór al City Hall e nella parata del 17 marzo, animata da gruppi musicali internazionali e dal ritmo travolgente dei Batala, ensemble di samba reggae.

A Limerick il festival Legends of Limerick unisce storia, folklore e cultura contemporanea, ospitando l’unico campionato internazionale di bande musicali d’Irlanda. Circa mille musicisti si esibiscono in un evento che culmina nella grande parata, dove le leggende locali prendono vita attraverso scenografie e performance spettacolari.

La più antica città d’Irlanda, Waterford, rievoca le sue origini vichinghe con il tema Dove è nato il giorno di San Patrizio. Tra visite guidate e spettacoli teatrali si distingue il suggestivo St Patrick’s Paschal Fire Show, un evento di fuoco, danza e musica che unisce mito e ritualità in un’atmosfera magica.

Kilkenny, con la sua inconfondibile eredità medievale, propone per il 2026 il tema Le Chéile (“insieme”). Oltre ottanta eventi animano il centro storico tra mercati, concerti e performance di strada, culminando nella parata di San Patrizio che coinvolge l’intera comunità in un’esperienza condivisa di festa e appartenenza.

Tra laghi e montagne, la città di Killarney guarda al futuro con il tema Echoes of Killarney, dedicando grande attenzione all’inclusività e alla partecipazione. L’evento AbleFest ne rappresenta il simbolo, offrendo uno spazio dove persone di tutte le abilità celebrano insieme creatività e cultura. Accanto alla musica tradizionale in chiave moderna trovano spazio il teatro contemporaneo e nuove opere irlandesi, fino alla processione del 17 marzo che attraversa la città in un tripudio di colori e allegria.

Sulla costa atlantica, Sligo punta sul fascino del mito con il motto Le leggende vivono qui. Il centro urbano si riempie di musica, folklore e atmosfere conviviali grazie a un Trad Trail diffuso e ai concerti nella Queen Maeve’s Square, che ospita band come The Tumbling Paddies, One For The Road e i Dublin City Ramblers.

Ogni città, ogni contea, aggiunge la propria voce a un racconto comune che attraversa l’intera isola. La festa di San Patrizio si conferma così non solo come evento nazionale, ma come un mosaico di culture e memorie che proietta l’Irlanda verso il futuro senza dimenticare le sue radici.