San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con tecnologia e promozioni esclusive

San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma anche l’occasione per celebrare l’affetto verso chi rende speciale la nostra quotidianità: partner, amici, familiari o compagni di viaggio. In questo spirito, OPPO rinnova il proprio legame con l’innovazione e il design, proponendo una serie di promozioni pensate per sorprendere le persone amate con dispositivi tecnologici capaci di unire stile e funzionalità.

Fino al 14 febbraio 2026, esclusivamente su OPPO Store, gli utenti potranno usufruire di 15 euro di sconto sugli acquisti superiori a 200 euro su smartphone e device IoT, con l’obiettivo di rendere più accessibile la scelta del regalo perfetto. Questa iniziativa rappresenta un invito a lasciarsi ispirare dalla tecnologia anche nelle occasioni più romantiche.

Ma le promozioni non si fermano qui. Per il giorno più dolce dell’anno, OPPO ha pensato anche a una serie di bundle dedicati, ideali per creare un vero e proprio kit tech da condividere con la propria metà. Il cuore di questa campagna è rappresentato dalla nuova Serie OPPO Reno15, progettata per accompagnare le relazioni e ogni momento della vita quotidiana. Perfetta per gli amanti dei viaggi, la gamma offre praticità e prestazioni di alto livello. Ogni acquisto include in omaggio, a scelta, una Power Bank o gli auricolari OPPO Enco Buds3, insieme a una Travel Case e un Travel Tag, per un’esperienza completa fin dal primo utilizzo.

Tra le offerte in evidenza, OPPO Reno15 Pro 5G e Reno15 5G sono proposti a 799,99€ e 599,99€, con voucher rispettivamente di 50€ e 30€ applicabili al momento dell’acquisto. La serie si completa con Reno15 F 5G e Reno15 FS 5G, disponibili rispettivamente a 399,99€ e 469,99€, accompagnati da voucher dedicati da 10€ e 30€.

Le promozioni di San Valentino coinvolgono anche la gamma OPPO Find X9, pensata per gli appassionati di fotografia. Find X9 Pro 5G, il top di gamma della casa, viene proposto a 1.299,99€ con uno sconto immediato di 100€, mentre Find X9, disponibile anche nella raffinata colorazione Velvet Red, è acquistabile a 999,99€ con 50€ di voucher. Entrambi i modelli possono essere abbinati a dispositivi come OPPO Watch X2 Mini, OPPO Enco X3s o OPPO Pad SE LTE, per offrire un ecosistema completo e connesso che accompagna ogni esperienza quotidiana.

Progettati per immortalare ricordi, viaggi e concerti grazie a fotocamere avanzate e prestazioni di punta, i modelli della serie Find X9 vengono definiti “concert phone per eccellenza”, ideali per catturare dettagli anche da grandi distanze, come se si fosse in prima fila.

Le promozioni di San Valentino 2026 rappresentano una perfetta sintesi tra tecnologia, innovazione ed emozione, un’occasione per regalare non solo un oggetto, ma un compagno di viaggio capace di arricchire la vita quotidiana.

Per tutti coloro che vogliono lasciarsi conquistare dal lato più smart dell’amore, le offerte OPPO sono la dimostrazione che, a San Valentino, innamorarsi della tecnologia non è mai stato così facile.

