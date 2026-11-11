I Subsonica tornano a teatro: nuova tournée e tappa ad Avellino nel 2027

I Subsonica si preparano a celebrare un nuovo capitolo della loro carriera annunciando SUBSONICA A TEATRO, il tour che nel 2027 li porterà sui palcoscenici dei maggiori teatri italiani. La data da segnare per i fan campani è il 23 marzo, quando la band salirà sul palco del Teatro Comunale Carlo Gesualdo di Avellino.

Dopo il successo delle celebrazioni per i trent'anni di attività, sancite dal tour "Cieli su Torino 96-26" e dall'album "Terre Rare", il gruppo è pronto a rinnovare il proprio linguaggio musicale proponendo uno spettacolo inedito, pensato appositamente per la dimensione teatrale. Da oggi sono aperte le prevendite per gli iscritti alla newsletter ufficiale della band, seguite dalla prevendita My Live Nation da giovedì 12 novembre e dalla vendita generale da venerdì 13 novembre alle 11:00. I biglietti saranno disponibili sui principali circuiti online.

Lo spettacolo promette di mostrare tutte le sfumature dell'identità musicale dei Subsonica: un set acustico essenziale contribuirà a far emergere il nucleo emotivo delle canzoni più rappresentative, accompagnate da racconti e aneddoti sulla loro creazione. Seguirà una parte elettrica, che accenderà l'energia tipica dei live della band, per poi chiudersi con una sezione clubbing, in cui l'anima elettronica e dancefloor dei Subsonica prenderà vita in un contesto completamente nuovo.

La scaletta sarà ispirata ai trent'anni di carriera, includendo sia i classici ormai iconici sia brani raramente eseguiti dal vivo, oltre a perle meno esplorate del repertorio. Il racconto musicale alternerà passato e presente, arricchendo l'esperienza del pubblico e proseguendo il percorso iniziato con le più recenti celebrazioni.

Radio Capital è la radio partner ufficiale della tournée.

Il calendario del Teatro Comunale Carlo Gesualdo si arricchisce così di una presenza d'eccezione. In attesa dei Subsonica, il teatro ospiterà altri grandi nomi: Giuseppe "Mandrake" Ninno con lo spettacolo "Citofonare Casa Imbarazzi" il 28 novembre, Alessandro Siani con "Vivavoce" il 10 e 11 dicembre, Francesco De Gregori con "Nevergreen (Perfette sconosciute)" il 9 aprile e Carl Brave con il tour "Un'altra stupida Odissea" il 22 aprile.

Per tutte le informazioni su spettacoli, prevendite e prenotazioni sono a disposizione il numero 089 4688156 e il sito ufficiale della produzione.