SBS lancia Track First e Go First: tecnologia e comfort per il viaggio moderno

SBS rafforza la propria presenza nel settore travel presentando Track First e Go First, due nuove linee di accessori studiate per semplificare e migliorare l'esperienza di viaggio. Destinate sia ai professionisti in trasferta sia a chi si concede una vacanza, queste collezioni offrono soluzioni funzionali per organizzare al meglio ogni spostamento.



Track First nasce con lo scopo di portare la tecnologia di localizzazione direttamente negli accessori personali. Grazie alla compatibilità con Apple Find My e Google Find Hub, gli utenti potranno tracciare portadocumenti, portacarte e portachiavi direttamente dallo smartphone, riducendo il rischio di smarrire oggetti fondamentali. Il portadocumenti Track My Passport, ad esempio, integra un tracker e offre scomparti dedicati a passaporto, carte e carte d'imbarco. Stessa filosofia per il portacarte Track My Wallet e per il portachiavi Track My Key, che consentono di individuare rapidamente posizione e oggetti durante qualsiasi spostamento.



Parallelamente, Go First si concentra su praticità e comfort durante il viaggio. La linea offre tre differenti cuscini da viaggio - Lite, Memory ed Ergonomic Memory - per adattarsi a esigenze diverse di supporto e riposo. Completano la collezione mascherine per gli occhi, tappi antirumore, calze a compressione FlyLight per ridurre gonfiore e fatica nelle gambe, una pesa digitale per bagagli e accessori come l'etichetta Luggage Tag e il marsupio Hidden Waist Bag, perfetto per custodire documenti, contanti e dispositivi in sicurezza anche nei luoghi più affollati.



L'obiettivo è rendere ogni spostamento più semplice, permettendo a chi viaggia di concentrarsi sull'esperienza, anziché sulle preoccupazioni.



SBS si conferma così ponte tra tecnologia, design e benessere, offrendo ai viaggiatori prodotti pensati per una nuova idea di mobilità: organizzata, smart e senza stress.