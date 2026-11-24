Celly porta su Amazon una selezione di accessori tech in offerta in occasione del Black Friday, con sconti validi fino al 30 novembre 2026. Il brand, che produce e distribuisce accessori per smartphone, tablet e laptop, punta su prodotti pensati per semplificare la giornata, dagli auricolari alla lampada LED, passando per un kit portatile da lavoro.

Tra le proposte più economiche ci sono gli auricolari a filo in-ear, dotati di connettore USB-C e microfono integrato per rispondere alle chiamate con una buona qualità audio. Un tasto di risposta e i comandi del volume permettono di gestire telefonate e musica senza estrarre il dispositivo, e il prezzo di partenza è di 10,50 euro.

Per chi lavora in trasferta, il kit viaggio per lavorare in mobilità rappresenta la soluzione più completa. Nella confezione trovano posto un mouse senza fili, un tappetino, una tastiera wireless compatta e pieghevole, un supporto richiudibile per smartphone fino a 12 pollici e un cavo Type-C. Il tutto è riposto in una custodia rigida in EVA con chiusura a zip, e il kit parte da 41,50 euro.

Sul fronte della protezione spicca la cover MAGMATT, realizzata per l'iPhone 18 Pro. Il retro trasparente lascia intravedere il design del telefono, mentre bordi e anello MagSafe colorati si abbinano alla scocca. La superficie opaca resiste alle impronte e la struttura in TPU assorbe urti e segni dell'uso quotidiano. Il prezzo di partenza è di 23,75 euro.

Altra proposta per la casa e l'auto è il piccolo aspirapolvere portatile, disponibile a partire da 37,99 euro. Leggero e maneggevole, ha un'impugnatura antiscivolo e un motore brushless capace di raccogliere polvere, briciole e peli degli animali domestici. La batteria si ricarica tramite USB-C e gli accessori in dotazione lo rendono adatto all'abitacolo dell'auto, ma anche a scrivanie, tastiere e spazi ridotti.

Chiude la selezione la lampada LED pieghevole con ricarica wireless, anch'essa proposta a partire da 37,99 euro. Il dispositivo unisce una luce da scrivania a una base di ricarica rapida fino a 15 W per lo smartphone. La struttura regolabile e essenziale occupa poco spazio su scrivanie e comodini e riduce il numero di cavi necessari. Sono selezionabili tre temperature di colore e la batteria integrata garantisce fino a 12 ore di autonomia.



