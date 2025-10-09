Scontro Politico tra Meloni e Schlein e temi di sicurezza al Centro di “Quarta Repubblica”

Questa sera in prima serata su Retequattro, il talk show “Quarta Repubblica” condotto da Nicola Porro offrirà un ricco dibattito dedicato ai temi di attualità politica ed economica. Al centro della serata vi sarà lo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, due figure di spicco della politica italiana, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla leader dem al congresso PSE ad Amsterdam. Schlein ha sollevato preoccupazioni sulla libertà d’informazione in Italia, affermando che «la libertà è a rischio con la destra al potere».

Un altro tema rilevante del programma sarà dedicato alla sicurezza, con un’analisi approfondita del controverso caso di **Antonio Micarelli**, il vigilante agli arresti domiciliari per aver sparato ad un giovane romeno, Antonio Ciurciumel, sorpreso a rubare in una casa a Roma. Per la prima volta, in studio sarà presente Laura Micarelli, figlia del vigilante, che offrirà la sua testimonianza sulla vicenda che ha sconvolto la loro vita da sette mesi.

La puntata di “Quarta Repubblica” si concluderà con un approfondimento sul caso Garlasco, un altro episodio che ha suscitato notevole interesse pubblico e mediatico in Italia.

Il dibattito vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di spicco tra cui Alessandro Sallusti, Roberto Vannacci, Giovanna Vitale, Luca Ricolfi, Lucetta Scaraffia, Maurizio Belpietro, Alfonso Sabella, Giorgio Beretta, Suor Monia Alfieri, Gianluca Zanella, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani, pronti a offrire le loro analisi e opinioni sugli argomenti trattati.