SEGA svela “Sonic Racing: CrossWorlds”

Durante l’attesissimo PlayStation’s State of Play, SEGA ha svelato nuovi dettagli su Sonic Racing: CrossWorlds, il nuovo capitolo del celebre franchise di corse di Sonic the Hedgehog. Questo titolo porta il genere racing a un livello superiore, introducendo meccaniche inedite e un’ambientazione che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco.

Una delle novità principali di Sonic Racing: CrossWorlds riguarda i Ring di trasferimento, un sistema innovativo che permette ai piloti di teletrasportarsi in nuovi CrossWorld, modificando il corso della gara in tempo reale. Oltre ai tradizionali tracciati su terra, aria e acqua, il gioco offrirà un’enorme scuderia di personaggi provenienti dai vari titoli di corse di Sonic, oltre a veicoli completamente personalizzabili. I giocatori potranno combinare parti di veicoli, poteri e abilità per creare una configurazione che meglio si adatta al proprio stile di guida.

SEGA ha annunciato che il gioco sarà disponibile sia in versione fisica che digitale su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch – Modello OLED, Nintendo Switch Lite e PC. Questa vasta disponibilità garantirà ai fan di Sonic di poter vivere l’adrenalina delle gare multiversali su qualsiasi piattaforma preferiscano.

Per celebrare l’annuncio, SEGA ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale, offrendo un primo sguardo all’emozionante esperienza di gioco che attende i fan. L’anticipazione è alle stelle e i giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di sfrecciare nei CrossWorlds con i loro personaggi preferiti.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Sonic Racing: CrossWorlds, il racing game che promette di ridefinire il genere con una velocità e un’innovazione senza precedenti.