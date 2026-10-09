SENZA CRI pubblica Strade: l'inno pop di una generazione in cerca di libertà

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali Strade, il nuovo singolo di SENZA CRI, artista non-binary tra le voci più fresche e riconoscibili della scena pop italiana. Il brano rappresenta un nuovo capitolo nel percorso musicale dell'artista, che conquista sempre più pubblico con una narrazione autentica, diretta e personale.



Strade è un brano pop sognante che riflette sulle scelte della vita. Ispirato all'effetto Sliding Doors, nasce da una domanda tanto semplice quanto universale: cosa sarebbe successo se, davanti a un bivio, avessimo scelto un'altra direzione? Attraverso synth ariosi e ritmiche pop, la voce di SENZA CRI accompagna l'ascoltatore in un crescendo emotivo, esplodendo in un ritornello ampio e liberatorio che invita a riflettere sulle possibilità che ogni scelta comporta.



L'immaginario visivo che accompagna il singolo e il futuro progetto discografico nasce a Londra, scelta dall'artista come scenario simbolico. Durante il viaggio sono stati realizzati videoclip e contenuti visivi che raccontano la città attraverso quartieri meno battuti, trasformando il capoluogo britannico in metafora delle infinite direzioni che si possono prendere nella vita. Un viaggio reale che diventa racconto: cambiare strade, cambiare prospettiva, senza mai perdere la propria autenticità.



Il nuovo singolo sottolinea quello che è ormai il tratto distintivo di SENZA CRI: una scrittura trasparente, priva di filtri, capace di parlare della propria storia e allo stesso tempo abbracciare le contraddizioni di un'intera generazione, sempre in bilico tra ciò che si è, ciò che si sarebbe potuto essere e le scelte che si compiono ogni giorno.



SENZA CRI, classe 2000, ha iniziato il suo percorso musicale in giovanissima età, pubblicando a 21 anni l'EP Salto nel Vuoto, presentato anche al Premio Tenco. Dopo essersi fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla finale di Sanremo Giovani, l'ingresso ad Amici nel 2024 e la partecipazione alla fase serale del talent, l'artista ha calcato i palchi dei principali eventi italiani, come la Santeria Toscana di Milano e il Concertone del Primo Maggio di Roma. Con Strade si apre ora una nuova fase artistica, che si preannuncia ricca di evoluzioni musicali e visive.



Strade è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, segnando un nuovo passo nella carriera di uno degli artisti più attesi della nuova generazione pop italiana.