Settembre annuncia tre date nei club nel 2027 dopo i successi di Due settimane e Lentiggini

Settembre annuncia i primi appuntamenti dal vivo del 2027: tre concerti esclusivi nei club di Pozzuoli, Roma e Milano, prodotti da Vivo Concerti. Dopo un'estate che lo ha visto protagonista sui palchi dei principali festival radiofonici italiani, il cantautore napoletano conferma il suo continuo successo grazie agli ultimi singoli Due settimane e Lentiggini, entrambi pubblicati da Latarma Records e distribuiti da ADA/Warner Music Italy.



Saranno tre le date da segnare in calendario: il 9 marzo al Duel Club di Pozzuoli, il 15 marzo al Largo Venue di Roma e il 20 marzo ai Magazzini Generali di Milano. Sul palco porterà le canzoni che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, da Vertebre - il brano con cui si è aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2025 - ai brani più recenti. Le tre date saranno l'occasione per ritrovare dal vivo la sua voce e la capacità di raccontare emozioni e storie personali nelle quali un'intera generazione riesce a riconoscersi.



L'artista, all'anagrafe Andrea Settembre (classe 2001, Napoli), si è distinto nel panorama pop italiano per il suo timbro vocale graffiante e riconoscibile, costruendo una fanbase fedele fin dagli esordi sui social. Nel 2023 si è fatto notare al talent X Factor, mentre il 2025 ha segnato la sua definitiva consacrazione con la vittoria a Sanremo Giovani, dove il suo brano Vertebre ha conquistato premi prestigiosi come il Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Enzo Jannacci e il SIAE per il miglior videoclip, ottenendo anche il Disco d'Oro.



Nel 2026 Settembre ha dato il via a un nuovo capitolo musicale con Due settimane, presentato ai Tim Summer Hits e subito seguito dalla pubblicazione di Lentiggini a settembre. Entrambi i brani confermano la maturità della sua scrittura, capace di trasformare esperienze personali in racconti condivisi e profondamente sentiti da un'intera generazione.



Questi appuntamenti rappresentano per Settembre un ritorno naturale davanti ai suoi fan, pronto a portare sul palco le emozioni, le canzoni e l'energia che ne hanno segnato la rapida ascesa nella scena musicale nazionale.