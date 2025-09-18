Settimana Europea della Mobilità: ad Assisi ACI e Serafico piantano il cipresso di San Francesco

Ad Assisi, la Settimana Europea della Mobilità è iniziata con un evento simbolico e significativo: la piantumazione del Cipresso di San Francesco presso il parco dell’Istituto Serafico. Questa iniziativa, promossa dall’Automobile Club d’Italia (ACI) in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Assisi, rappresenta una delle tappe più rilevanti dell’edizione 2025.

L’evento, coincidente con il 154° anniversario dell’Istituto Serafico, ha visto anche la liberazione di un allocco curato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, un gesto che sottolinea l’impegno quotidiano nel soccorso della fauna selvatica. Il cipresso piantato è un clone del leggendario Cipresso di Villa Verucchio, legato alla tradizione di San Francesco. Prima di Assisi, altri esemplari sono stati piantati in contesti prestigiosi come Olbia, Imola, Roma, Giffoni e Monza.

In questo contesto, il Commissario Straordinario dell’ACI, Generale Tullio Del Sette, ha dichiarato: “Con l’iniziativa del Cipresso di San Francesco, non intendiamo soltanto concorrere a incrementare il patrimonio verde del nostro Paese, ma affermare che il mondo dei motori può e deve essere anche in Italia parte attiva del processo di transizione ecologica.” Ha sottolineato l’importanza di una mobilità sostenibile che favorisca inclusione e partecipazione sociale, evidenziando la compatibilità tra sport motoristico e tutela ambientale.

La Presidente dell’Istituto Serafico, Francesca Di Maolo, ha aggiunto: “Questo albero che oggi piantiamo racconta il cammino del Serafico: radici profonde che custodiscono 154 anni di storia e rami che si aprono al futuro.” Il gesto ha assunto un significato speciale, avvenendo nel giorno della fondazione dell’Istituto e in memoria delle stimmate di San Francesco.

L’evento è culminato con un convegno dal titolo ‘L’inclusione come parametro fondante la sostenibilità della mobilità’, che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e associative. Tra i partecipanti, Mons. Domenico Sorrentino, Valter Stoppini, Bianca Maria Tagliaferri e altri esperti hanno discusso di accessibilità e prospettive per una mobilità più equa.

L’obiettivo centrale è emerso chiaramente: parlare di mobilità sostenibile significa anche abbattimento delle barriere e equità sociale. Ad Assisi, questo dialogo ha trovato nel Serafico un palcoscenico ideale, dove l’inclusione è una pratica quotidiana e non solo uno slogan. Con il giovane cipresso a simboleggiare un nuovo inizio, l’evento ha scritto un altro capitolo della storia della città, intrecciando memoria e futuro sostenibile.