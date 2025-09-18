Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Settimana Europea della Mobilità: ad Assisi ACI e Serafico piantano il cipresso di San Francesco

Published

Ad Assisi, la Settimana Europea della Mobilità è iniziata con un evento simbolico e significativo: la piantumazione del Cipresso di San Francesco presso il parco dell’Istituto Serafico. Questa iniziativa, promossa dall’Automobile Club d’Italia (ACI) in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali e Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Assisi, rappresenta una delle tappe più rilevanti dell’edizione 2025.

L’evento, coincidente con il 154° anniversario dell’Istituto Serafico, ha visto anche la liberazione di un allocco curato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, un gesto che sottolinea l’impegno quotidiano nel soccorso della fauna selvatica. Il cipresso piantato è un clone del leggendario Cipresso di Villa Verucchio, legato alla tradizione di San Francesco. Prima di Assisi, altri esemplari sono stati piantati in contesti prestigiosi come Olbia, Imola, Roma, Giffoni e Monza.

In questo contesto, il Commissario Straordinario dell’ACI, Generale Tullio Del Sette, ha dichiarato: “Con l’iniziativa del Cipresso di San Francesco, non intendiamo soltanto concorrere a incrementare il patrimonio verde del nostro Paese, ma affermare che il mondo dei motori può e deve essere anche in Italia parte attiva del processo di transizione ecologica.” Ha sottolineato l’importanza di una mobilità sostenibile che favorisca inclusione e partecipazione sociale, evidenziando la compatibilità tra sport motoristico e tutela ambientale.

La Presidente dell’Istituto Serafico, Francesca Di Maolo, ha aggiunto: “Questo albero che oggi piantiamo racconta il cammino del Serafico: radici profonde che custodiscono 154 anni di storia e rami che si aprono al futuro.” Il gesto ha assunto un significato speciale, avvenendo nel giorno della fondazione dell’Istituto e in memoria delle stimmate di San Francesco.

L’evento è culminato con un convegno dal titolo ‘L’inclusione come parametro fondante la sostenibilità della mobilità’, che ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali e associative. Tra i partecipanti, Mons. Domenico Sorrentino, Valter Stoppini, Bianca Maria Tagliaferri e altri esperti hanno discusso di accessibilità e prospettive per una mobilità più equa.

L’obiettivo centrale è emerso chiaramente: parlare di mobilità sostenibile significa anche abbattimento delle barriere e equità sociale. Ad Assisi, questo dialogo ha trovato nel Serafico un palcoscenico ideale, dove l’inclusione è una pratica quotidiana e non solo uno slogan. Con il giovane cipresso a simboleggiare un nuovo inizio, l’evento ha scritto un altro capitolo della storia della città, intrecciando memoria e futuro sostenibile.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

IRON MAIDEN: Il 17 giugno 2026 a Milano la tappa italiana del RUN FOR YOUR LIVES TOUR

Giochi

Turtle Beach lancia nuove periferiche gaming: la tastiera Vulcan II TKL e il mouse Burst II Pro

Spettacolo

“Le sorelle Grimm”: l’avventura animata approda su Apple TV+

Motori

Renault inaugura “Le Défilé Renault The Carwalk” sugli Champs-Élysées

Giochi

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 si espande con nuovi clan e storie avvincenti

Spettacolo

Scopri il Festival dello Spettacolo: l’evento più atteso dell’autunno a Milano

Motori

Italjet: presentato il nuovo Dragster 700 Twin

Motori

BMW iX3: al via la produzione del primo modello della Neue Klasse nello stabilimento di Debrecen

Società

Settimana Europea della Mobilità: ad Assisi ACI e Serafico piantano il cipresso di San Francesco

Motori

KGM lancia in Italia il nuovo SUV ibrido Torres HEV e il pick-up elettrico Torres EVT

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Sport

Alpine Paris Major 2025: padel, passione e motori conquistano Parigi

Giochi

Turtle Beach Rivoluziona il Gioco con Nuovi Controller Esclusivi per Xbox e Nintendo Switch

Spettacolo

Il volo annuncia il Tour Live nei Palasport 2026: cinque imperdibili date in Italia

Motori

DENZA Z9GT protagonista della Swan Tuscany Challenge

Spettacolo

Luchè annuncia uno show straordinario alla Reggia di Caserta e nuove date del tour

Motori

La sinergia elettrica tra Renault, Nissan e Mitsubishi: un nuovo capitolo a Douai

Tecnologia

ASUS ProArt Display PA32QCV: il nuovo monitor 6K professionale per creativi arriva in Italia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Questa sera debutta in prima serata su Retequattro il nuovo programma di approfondimento politico intitolato “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate e prodotto da Videonews....

2 giorni ago

Società

“Se non sei lucido, non guidare”: la campagna di sicurezza stradale di ACI e FIA

Oggi prende il via una nuova e importante campagna di sicurezza stradale, promossa dalla Region I della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile – e...

2 giorni ago

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

A Roma si apre un nuovo capitolo nel settore della mobilità sostenibile universitaria grazie alla collaborazione tra Luiss, Acea e Renault. L’iniziativa, lanciata il...

2 giorni ago

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

ARTEPARCO 2025 conferma il suo ruolo di punto d’incontro tra arte, natura e innovazione digitale. L’iniziativa, nata nel 2018 per valorizzare il Parco Nazionale...

3 giorni ago