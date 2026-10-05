Shakira conquista Amazon Music: record storico per una performance femminile

Shakira ha segnato un nuovo record nella storia della musica digitale, registrando la performance in livestreaming più vista di sempre su Amazon Music da parte di un'artista femminile. L'esibizione, trasmessa in diretta da Madrid sabato 3 ottobre, rappresenta un momento decisivo sia per il servizio di streaming sia per la diffusione globale della musica latina.

L'appuntamento, che si è svolto nell'ambito della tappa conclusiva del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour e della residency europea ES Latina di Shakira nella capitale spagnola, è stato condiviso non solo su Amazon Music ma anche su Prime Video e Twitch, raggiungendo così un pubblico internazionale e diversificato.

L'evento entra nel cuore di The Women Shaping Latin Music, l'edizione 2026 della campagna annuale di Amazon Music Music Connects Us, dedicata a celebrare le artiste, le sonorità e i movimenti che stanno trasformando la scena musicale latina. Al centro del progetto vi è il riconoscimento del ruolo fondamentale delle donne nella musica, tra omaggi a chi ha aperto la strada e supporto alle nuove generazioni attraverso iniziative formative e commerciali.

Questo successo conferma l'impatto di Shakira come icona globale e il ruolo centrale della musica latina nelle piattaforme di streaming contemporanee.