Sicurezza e Nuova Proposta di Legge sugli Sfratti: i Temi Caldi a “Dritto e Rovescio”

Questa sera, giovedì 6 novembre, “Dritto e rovescio”, il popolare talk show in onda in prima serata su Retequattro e condotto da Paolo Del Debbio, affronterà due temi di grande attualità e importanza: la sicurezza e la proposta di legge sugli sfratti.

La trasmissione dedicherà ampio spazio al tema della sicurezza, prendendo le mosse da un grave episodio avvenuto recentemente nel centro di Milano. Una donna è stata infatti accoltellata in pieno giorno in piazza Gae Aulenti, nel cuore pulsante della città. Questo evento ha fortemente scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito su come sia stato possibile che un atto di tale violenza si sia verificato in una delle zone più sorvegliate del capoluogo lombardo.

Oltre al dibattito sulla sicurezza, la puntata si occuperà del diritto alla casa e alla proprietà, con un’analisi dettagliata della nuova proposta di legge sugli sfratti. Questa normativa potrebbe avere significative ripercussioni sia per i proprietari sia per gli inquilini, influenzando diritti fondamentali e stabilità abitativa.

Tra gli ospiti della serata vi saranno nomi di rilievo del panorama politico e sociale, tra cui Roberto Vannacci, Galeazzo Bignami, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Granato, Angelo Bonelli e Ilaria Cavo. Queste voci contribuiranno a un confronto ricco di opinioni e approfondimenti, promettendo una discussione vivace e informativa.

L’appuntamento con “Dritto e rovescio” si preannuncia quindi imperdibile per tutti coloro che vogliono approfondire temi di grande attualità e interesse collettivo, offrendo un’occasione di riflessione e dibattito su questioni che toccano da vicino la vita quotidiana dei cittadini.