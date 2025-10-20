Silife: la bussola digitale per il futuro professionale in Italia

Silife inaugura una nuova era nel supporto alla carriera in Italia, offrendo un approccio innovativo e personalizzato a studenti, neolaureati e professionisti. Questa nuova piattaforma digitale connette gli utenti con psicologi, psicoterapeuti e coach certificati attraverso un sistema di matching intelligente. Grazie a questo, gli utenti vengono abbinati all’esperto più adatto, per percorsi su misura che spaziano dall’introspezione alla definizione del proprio futuro professionale.

La piattaforma nasce con l’intento di accompagnare chi si trova in momenti di incertezza lavorativa o desiderio di cambiamento. Affrontare dubbi di carriera è un passaggio comune nella vita di molti, ma con Silife diventa un’opportunità concreta per ridefinire la propria direzione professionale. Grazie a sessioni online della durata di 50 minuti, gli utenti possono gestire il proprio percorso con flessibilità. Le sedute si svolgono comodamente online, permettendo agli utenti di prenotare gli incontri in base alle loro disponibilità e impegni quotidiani.

Silife si rivolge a diversi target: studenti all’ultimo anno delle superiori in procinto di scegliere un corso universitario, universitari che valutano il proprio percorso, neolaureati che si affacciano al mondo del lavoro e professionisti alla ricerca di un nuovo percorso. Anche i multipotenziali, coloro che possiedono vari interessi e talenti, trovano supporto per canalizzare le proprie passioni in una carriera sostenibile. L’approccio principale si basa sul metodo ALIVE, progettato per integrare elementi di psicologia, coaching e orientamento, garantendo così percorsi efficaci e concreti.

“Ho lanciato Silife perché conosco bene il senso di confusione, il timore di sbagliare e le sensazioni di blocco che possono accompagnare le scelte professionali”, ha dichiarato Sara Spaggiari, fondatrice e CEO di Silife. “La piattaforma offre una bussola concreta per aiutare studenti e professionisti a comprendere chi sono davvero, cosa desiderano fare e come arrivarci. Le sessioni online con i nostri esperti permettono di lavorare in modo intensivo e mirato”.

Silife rappresenta più di un semplice servizio di orientamento: è un ecosistema digitale pensato per rendere accessibile a chiunque la possibilità di costruire una carriera soddisfacente e in linea con i propri valori, indipendentemente dall’età o dal punto di partenza.