Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

Skechers x The Rolling Stones: torna la collezione più rock tra stile urbano e comfort innovativo

Published

Skechers rilancia una delle collaborazioni più iconiche del panorama lifestyle presentando la terza edizione della capsule Skechers x The Rolling Stones, una collezione esclusiva che unisce l’energia intramontabile della leggendaria band britannica allo stile contemporaneo del brand americano. Disponibile su Skechers.it e presso il flagship store di Via del Corso 480 a Roma, questa nuova release si conferma già come uno dei drop più attesi della stagione.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la collaborazione con i The Rolling Stones si rinnova puntando su un’estetica ancora più decisa e riconoscibile. Al centro della scena torna l’intramontabile logo “Licks”, la celebre linguaccia simbolo della band, che viene reinterpretata sulle tomaie delle iconiche silhouette Skechers Street™. Il risultato è un perfetto equilibrio tra heritage musicale e urban style, pensato per chi vuole distinguersi con un look dal forte impatto visivo.

La nuova capsule introduce anche dettagli inediti che ne rafforzano l’identità rock. Charms e ciondoli ispirati all’universo degli Stones arricchiscono le sneakers, trasformandole in veri e propri oggetti di culto per fan e sneakerhead. Ogni modello diventa così una celebrazione autentica dello spirito ribelle e senza tempo della band, capace di attraversare generazioni e tendenze.

Ma la collezione Skechers x The Rolling Stones non si limita allo stile. Il vero punto di forza resta il comfort, da sempre elemento distintivo del brand. Le calzature integrano infatti tecnologie avanzate come le Skechers Hands Free Slip-ins®, che permettono una calzata facile e veloce, le strutture Arch Fit® progettate per garantire supporto plantare ottimale e le solette Skechers Air-Cooled Memory Foam®, ideali per assicurare traspirabilità e ammortizzazione durante tutta la giornata. Una combinazione che rende queste sneakers perfette per un utilizzo quotidiano, senza rinunciare alla personalità.

Con questa nuova release, Skechers conferma la propria capacità di creare prodotti che vanno oltre la semplice calzatura, trasformandosi in vere dichiarazioni di stile. La terza edizione della collaborazione con i Rolling Stones è destinata a conquistare ancora una volta il pubblico, offrendo un mix irresistibile di design iconico, innovazione tecnologica e spirito rock’n’roll.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Nuovo Toyota Land Cruiser 250: due anime, una leggenda che si rinnova

Motori

BYD firma un accordo strategico con San Marino per accelerare la transizione energetica

Motori

Dacia Jogger Hybrid 155: efficienza e piacere di guida in viaggio verso il Lago di Garda

Spettacolo

Concerto del Primo Maggio 2026: selezionati i 120 artisti per la nuova edizione di 1MNEXT

Spettacolo

“Modernissimo – Conversazioni di Design”: il nuovo viaggio nel cuore della creatività italiana

Spettacolo

CA7RIEL e Paco Amoroso portano il “Free Spirits World Tour” a Milano per un’unica data

Motori

Mercedes-AMG svela la nuova GT3 e la Black Series: pura potenza su un’unica piattaforma

Moda

Skechers x The Rolling Stones: torna la collezione più rock tra stile urbano e comfort innovativo

Motori

The Distinguished Gentleman’s Ride 2026: iscrizioni aperte

Motori

Nuova Mercedes GLC elettrica: sostenibilità a 360° e emissioni ridotte di due terzi

Spettacolo

UMARELL: al “1000%” fuori ovunque venerdì 24 aprile

Spettacolo

SERENA BRANCALE: ci riporta tutti a casa con il nuovo singolo “AL MIO PAESE”

Motori

Alessio Cacciapuoti e Stefano Bonfiglio entrano nel team Genesis Italia

Spettacolo

Regular Show torna con “Le cassette perdute”: nuove avventure per Mordecai e Rigby

Società

“È sempre Cartabianca” dedica la puntata ai risultati del referendum sulla giustizia

Motori

Leapmotor inaugura a Monaco il primo Innovation Centre europeo: il design diventa motore della crescita globale

Spettacolo

MotelNoire tornano con “Killer”: un grido dalle periferie milanesi

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

MODÀ: due nuove date per “La Notte dei Romantici in Estate Tour 2026”

A grande richiesta, i MODÀ annunciano due nuovi appuntamenti nel calendario de “La Notte dei Romantici in Estate Tour 2026”. La band milanese sarà...

4 giorni ago

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

La nuova T.ur Iceland Hydroscud si presenta come una delle novità più interessanti nel panorama dell’abbigliamento tecnico per motociclisti, pensata per chi affronta viaggi a...

6 giorni ago

Moda

PANDORA: storie Disney da indossare

Romanticismo, magia e storytelling: è questo il cuore della nuova collezione Pandora x Disney, una linea che unisce il fascino intramontabile delle fiabe alla...

6 giorni ago

Moda

ROSÉ diventa il nuovo volto globale di Levi’s: autenticità e stile per una partnership senza confini

Levi’s ha annunciato una nuova collaborazione globale pluriennale con ROSÉ, cantautrice di fama internazionale e icona di stile della scena pop contemporanea. L’artista, conosciuta...

16 Marzo 2026