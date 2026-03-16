Skechers x The Rolling Stones: torna la collezione più rock tra stile urbano e comfort innovativo

Skechers rilancia una delle collaborazioni più iconiche del panorama lifestyle presentando la terza edizione della capsule Skechers x The Rolling Stones, una collezione esclusiva che unisce l’energia intramontabile della leggendaria band britannica allo stile contemporaneo del brand americano. Disponibile su Skechers.it e presso il flagship store di Via del Corso 480 a Roma, questa nuova release si conferma già come uno dei drop più attesi della stagione.

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la collaborazione con i The Rolling Stones si rinnova puntando su un’estetica ancora più decisa e riconoscibile. Al centro della scena torna l’intramontabile logo “Licks”, la celebre linguaccia simbolo della band, che viene reinterpretata sulle tomaie delle iconiche silhouette Skechers Street™. Il risultato è un perfetto equilibrio tra heritage musicale e urban style, pensato per chi vuole distinguersi con un look dal forte impatto visivo.

La nuova capsule introduce anche dettagli inediti che ne rafforzano l’identità rock. Charms e ciondoli ispirati all’universo degli Stones arricchiscono le sneakers, trasformandole in veri e propri oggetti di culto per fan e sneakerhead. Ogni modello diventa così una celebrazione autentica dello spirito ribelle e senza tempo della band, capace di attraversare generazioni e tendenze.

Ma la collezione Skechers x The Rolling Stones non si limita allo stile. Il vero punto di forza resta il comfort, da sempre elemento distintivo del brand. Le calzature integrano infatti tecnologie avanzate come le Skechers Hands Free Slip-ins®, che permettono una calzata facile e veloce, le strutture Arch Fit® progettate per garantire supporto plantare ottimale e le solette Skechers Air-Cooled Memory Foam®, ideali per assicurare traspirabilità e ammortizzazione durante tutta la giornata. Una combinazione che rende queste sneakers perfette per un utilizzo quotidiano, senza rinunciare alla personalità.

Con questa nuova release, Skechers conferma la propria capacità di creare prodotti che vanno oltre la semplice calzatura, trasformandosi in vere dichiarazioni di stile. La terza edizione della collaborazione con i Rolling Stones è destinata a conquistare ancora una volta il pubblico, offrendo un mix irresistibile di design iconico, innovazione tecnologica e spirito rock’n’roll.