Gli Slide Pistons portano la loro Maledetta Balera a Milano: concerto da ballo il 11 ottobre

Domenica 11 ottobre alle 18.00 la Sala Liberty del Circolo Ferrovieri Martiri di Greco a Milano si trasformerà in una vera balera contemporanea grazie agli Slide Pistons, band guidata dai maestri Luciano Macchia e Raffaele Kohler. Sarà possibile ballare sulle note dei brani di Maledetta Balera, il nuovo album strumentale che reinventa la musica da ballo italiana fondendo liscio, folk, ska, swing, tango e ritmi balcanici. Sul palco saliranno Raffaele Kohler alla tromba, Luciano Macchia alla fisarmonica, Giovanni Doneda al basso e Giosuè Consiglio alla batteria, per una serata all'insegna dell'energia e della sperimentazione musicale.



L'ingresso al concerto costa 15 euro e include un brindisi, offrendo al pubblico una vera immersione nelle atmosfere delle balere tradizionali, reinterpretate in chiave moderna. Maledetta Balera è un omaggio sincero e originale al luogo simbolo dove, nel secondo dopoguerra, gli italiani hanno riscoperto il sorriso e la speranza. Parlando del loro progetto, gli Slide Pistons dichiarano: "Ogni volto racchiude una storia e ogni ballo, almeno per qualche minuto, sembra una dichiarazione d'amore".



L'album comprende nove tracce strumentali, tra cui la title track uscita a luglio, accompagnata da un video che cattura l'energia dei live della band e la gioia della danza collettiva. I brani, scritti e interpretati da Macchia e Kohler, raccontano storie che si ispirano sia alla tradizione che all'attualità, come "Saint Tropez", cartolina di vacanze sognate, o "Calypso Rico", nata durante un Capodanno in Basilicata, e "Il Cedro", dedicata all'attore Gigio Alberti. Spiccano anche contaminazioni presenti in "Francese", ispirato a Michelle dei Beatles, e sonorità teatrali collegate alle collaborazioni con Gianfelice Facchetti.



Il segreto degli Slide Pistons risiede nella loro capacità di unire il potere evocativo della fisarmonica alla forza della tromba, dando vita a quello che loro stessi definiscono un Liscio Crossover Sound. Dopo essere diventati la sigla del programma televisivo Romagna Mia e aver partecipato a festival dedicati alla musica da ballo, hanno portato il loro stile personale anche in radio, con un appuntamento settimanale ogni venerdì notte su Radio Popolare.



La storia della band inizia nel 1997 tra le vie di Milano, grazie all'incontro fra due giovani musicisti destinati a rivoluzionare i suoni popolari italiani. Oggi, dietro agli Slide Pistons ci sono collaborazioni prestigiose con Afterhours, Calibro 35, Banda Osiris e Dente e una presenza costante nei principali eventi culturali tra musica e teatro.



I fondatori Luciano Macchia e Raffaele Kohler vantano carriere ricche ed eterogenee. Macchia, crooner anticonformista, ha attraversato i palchi della musica classica, jazz e rock. Kohler, noto al grande pubblico per le sue esibizioni durante il lockdown, è una delle trombe simbolo della scena milanese, sempre presente negli spettacoli teatrali e nelle principali manifestazioni sociali.



L'appuntamento milanese con gli Slide Pistons promette di essere un viaggio brillante nei colori e nelle storie delle balere, dove la musica dal vivo diventa forma di resistenza, passione e partecipazione. Un momento imperdibile per chi ama la danza e la contaminazione sonora, tra passato e futuro della tradizione italiana.